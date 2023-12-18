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Китайские метеозонды пересекли пролив и приблизились к Тайваню

Фото: китайские метеозонды пересекли Тайваньский пролив (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В воскресенье, 17 декабря, два китайских метеорологических аэростата пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Они двигались на восток и позже исчезли из поля зрения военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Тайваня.

По данным ведомства, один аэростат был замечен в 9:03, а другой - в 14:43 по местному времени. Они двигались на восток и впоследствии исчезли.

Представитель оборонного ведомства Сунь Ли-Фан сообщил, что, согласно предварительной оценке, объекты предназначались для метеорологических наблюдений.

США провели срединную линию в проливе, отделяющем Тайвань от Китая, в 1954 году - в период обострения противоречий между Пекином и Тайбэем. Китай долгое время воздерживался от пересечения линии, но в последние месяцы активизировал полеты военных самолетов через нее, что истощает меньшие по численности Вооруженные силы Тайваня.

В декабре Тайвань запустил обнародование деталей наблюдений за воздушными шарами, хотя ранее Ли-Фан заявил, что Минобороны уже давно их замечает. В частности, ведомство сообщало, что китайский воздушный шар пересек срединную линию 7 декабря.

На прошлой неделе Китайское метеорологическое управление опубликовало сообщение, в котором призвало метеорологов по всей стране "эффективно предотвращать крупные инциденты" при запуске воздушных шаров. Они должны иметь "нулевую толерантность" к любым потенциальным рискам.

Угроза войны Тайваня с Китаем

Одна из главных причин конфликта между Китаем и США - будущее острова Тайвань. Пекин рассматривает его как сепаратистскую провинцию и пытается вернуть над ней полный контроль. Однако Тайвань считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

Соединенные Штаты оказывают военную помощь Тайваню. На фоне этого обострился конфликт между Вашингтоном и Пекином.

В ноябре китайский лидер Си Цзиньпин заверил президента США Джо Байдена, что Китай в ближайшие годы не нападет на Тайвань.

Китайские воздушные шары над территорией США

В начале февраля 2023 года на севере США обнаружили высотный аэростат-зонд. Впоследствии военные установили, что объект является китайским разведывательным воздушным шаром. Позже над территорией разных штатов были сбиты еще четыре похожих объекта.

В Вашингтоне предполагают, что несмотря на сбитие, Китаю удалось собрать информацию с нескольких секретных американских военных объектов. Однако в Пентагоне не смогли подтвердить, удалось ли Пекину получить разведданные в режиме реального времени.

Китай официально заявил, что объекты были метеорологическими аэростатами и обвинил администрацию Байдена в слишком жесткой и нервной реакции.

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