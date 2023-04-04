У Пентагоні не можуть підтвердити відправку розвідданих китайською повітряною кулею

У Пентагоні не можуть підтвердити, що Китаю вдалося зібрати дані в режимі реального часу з повітряної кулі-шпигуна, коли він пролітав над військовими об'єктами США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Раніше неназвані високопоставлені джерела заявили, що китайська повітряна куля змогла передати дані до Пекіна в режимі реального часу, незважаючи на зусилля уряду США завадити йому.

У Пентагоні та Білому домі заявили журналістам, що не можуть підтвердити цю версію. Пентагон заявив, що експерти все ще аналізують уламки, зібрані з повітряної кулі після того, як його було збито 4 лютого.

"Я не можу підтвердити, що в цей час була передача в режимі реального часу з повітряної кулі назад до Китаю", - сказала представник Пентагону Сабріна Сінгх.