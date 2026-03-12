Китайські літаки знову біля Тайваню: Пекін перервав затишшя перед зустріччю з Трампом

З ранку середи до ранку четверга у зоні ідентифікації ППО Тайваню зафіксували п'ять літаків Народно-визвольної армії Китаю. Три з них перетнули серединну лінію Тайванської протоки, що є неофіційним кордоном.

Ця активність перервала період затишшя, причини якого Пекін не пояснював. У Тайбеї припускали, що пауза могла бути тактичним кроком для зниження напруженості перед візитом президента США Дональда Трампа до Сі Цзіньпіна.

Паралельно з діями Китаю, ВМС США відправили розвідувальний літак P-8A Poseidon через Тайванську протоку. Американське командування заявило, що цей політ демонструє відданість вільному та відкритому Індо-Тихоокеанському регіону. Китайські державні медіа повідомили, що НВАК вела спостереження за американським бортом.

Статус Тайваню залишається однією з найгостріших тем у відносинах Вашингтона та Пекіна. Раніше стало відомо, що адміністрація Трампа відкладала багатомільярдний продаж зброї Тайбею, щоб забезпечити успішний візит президента до Китаю.

Під час лютневої розмови Сі Цзіньпін попередив Трампа, що Китай ніколи не допустить відокремлення острова та закликав США до «граничної обережності» у питаннях військової допомоги Тайваню.