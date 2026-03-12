Китайские самолеты снова возле Тайваня: Пекин прервал затишье перед встречей с Трампом

Китай возобновил активные полеты военной авиации вблизи Тайваня после непродолжительной паузы, которую связывали с подготовкой к встрече лидеров США и КНР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Читайте также: Крупнейшая в истории: США одобрили военную помощь Тайваню на фоне напряженности с Китаем
С утра среды до утра четверга в зоне идентификации ПВО Тайваня зафиксировали пять самолетов Народно-освободительной армии Китая. Три из них пересекли срединную линию Тайваньского пролива, что является неофициальной границей.
Эта активность прервала период затишья, причины которого Пекин не объяснял. В Тайбэе предполагали, что пауза могла быть тактическим шагом для снижения напряженности перед визитом президента США Дональда Трампа к Си Цзиньпину.
Параллельно с действиями Китая, ВМС США отправили разведывательный самолет P-8A Poseidon через Тайваньский пролив. Американское командование заявило, что этот полет демонстрирует приверженность свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону. Китайские государственные медиа сообщили, что НОАК вела наблюдение за американским бортом.
Статус Тайваня остается одной из самых острых тем в отношениях Вашингтона и Пекина. Ранее стало известно, что администрация Трампа откладывала многомиллиардную продажу оружия Тайбэю, чтобы обеспечить успешный визит президента в Китай.
Во время февральского разговора Си Цзиньпин предупредил Трампа, что Китай никогда не допустит отделения острова и призвал США к "предельной осторожности" в вопросах военной помощи Тайваню.
Напомним, что с начала 2026 года ситуация вокруг Тайваня очень напряженная. Так, еще 1 января США призвали Пекин к сдержанности и открытому диалогу для сохранения мира после того, как Китай начал масштабные военные учения вблизи Тайваня, повышая региональную напряженность.
В свою очередь президент Тайваня Лай Цзиндэ заявил о готовности защищать свой суверенитет и укреплять обороноспособность в ответ на растущую агрессию Китая.
В то же время глава МИД Китая объявил о планах "воссоединения" с Тайванем и предупредил США о возможных последствиях в случае военной помощи Тайбэю. Пекин пообещал "жесткий отпор" странам, поставляющим Тайваню оружие.