Китайские самолеты снова возле Тайваня: Пекин прервал затишье перед встречей с Трампом

С утра среды до утра четверга в зоне идентификации ПВО Тайваня зафиксировали пять самолетов Народно-освободительной армии Китая. Три из них пересекли срединную линию Тайваньского пролива, что является неофициальной границей.

Эта активность прервала период затишья, причины которого Пекин не объяснял. В Тайбэе предполагали, что пауза могла быть тактическим шагом для снижения напряженности перед визитом президента США Дональда Трампа к Си Цзиньпину.

Параллельно с действиями Китая, ВМС США отправили разведывательный самолет P-8A Poseidon через Тайваньский пролив. Американское командование заявило, что этот полет демонстрирует приверженность свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону. Китайские государственные медиа сообщили, что НОАК вела наблюдение за американским бортом.

Статус Тайваня остается одной из самых острых тем в отношениях Вашингтона и Пекина. Ранее стало известно, что администрация Трампа откладывала многомиллиардную продажу оружия Тайбэю, чтобы обеспечить успешный визит президента в Китай.

Во время февральского разговора Си Цзиньпин предупредил Трампа, что Китай никогда не допустит отделения острова и призвал США к "предельной осторожности" в вопросах военной помощи Тайваню.