RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Китайские самолеты снова возле Тайваня: Пекин прервал затишье перед встречей с Трампом

16:33 12.03.2026 Чт
2 мин
После небольшого перерыва Китай снова начал устраивать провокации вокруг Тайваня
aimg Антон Корж
Иллюстративное фото: китайскую авиацию снова заметили возле Тайваня (Getty Images)

Китай возобновил активные полеты военной авиации вблизи Тайваня после непродолжительной паузы, которую связывали с подготовкой к встрече лидеров США и КНР.

С утра среды до утра четверга в зоне идентификации ПВО Тайваня зафиксировали пять самолетов Народно-освободительной армии Китая. Три из них пересекли срединную линию Тайваньского пролива, что является неофициальной границей.

Эта активность прервала период затишья, причины которого Пекин не объяснял. В Тайбэе предполагали, что пауза могла быть тактическим шагом для снижения напряженности перед визитом президента США Дональда Трампа к Си Цзиньпину.

Параллельно с действиями Китая, ВМС США отправили разведывательный самолет P-8A Poseidon через Тайваньский пролив. Американское командование заявило, что этот полет демонстрирует приверженность свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону. Китайские государственные медиа сообщили, что НОАК вела наблюдение за американским бортом.

Статус Тайваня остается одной из самых острых тем в отношениях Вашингтона и Пекина. Ранее стало известно, что администрация Трампа откладывала многомиллиардную продажу оружия Тайбэю, чтобы обеспечить успешный визит президента в Китай.

Во время февральского разговора Си Цзиньпин предупредил Трампа, что Китай никогда не допустит отделения острова и призвал США к "предельной осторожности" в вопросах военной помощи Тайваню.

Напряженность между Китаем и Тайванем

Напомним, что с начала 2026 года ситуация вокруг Тайваня очень напряженная. Так, еще 1 января США призвали Пекин к сдержанности и открытому диалогу для сохранения мира после того, как Китай начал масштабные военные учения вблизи Тайваня, повышая региональную напряженность.

В свою очередь президент Тайваня Лай Цзиндэ заявил о готовности защищать свой суверенитет и укреплять обороноспособность в ответ на растущую агрессию Китая.

В то же время глава МИД Китая объявил о планах "воссоединения" с Тайванем и предупредил США о возможных последствиях в случае военной помощи Тайбэю. Пекин пообещал "жесткий отпор" странам, поставляющим Тайваню оружие.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КитайТайвань