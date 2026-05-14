Китайські фірми планують таємно продавати зброю Ірану, - NYT

"Сполучені Штати зібрали розвідувальні дані про те, що китайські компанії та іранські чиновники обговорювали постачання зброї. Незрозуміло, скільки зброї було поставлено, якщо взагалі було, і якою мірою китайські чиновники схвалили продаж", - йдеться в матеріалі.

Передбачалось, що це питанння глава Білого дому з'ясовуватиме на саміті з китайським лідером Сі Цзіньпінем. Подібна інформація щодо допомоги Тегерану спливала вже не раз, але Пекін її заперечував.

Офіційні особи, ознайомлені з розвідувальними даними, дійшли різних висновків щодо того, чи вже було відправлено зброю до третіх країн. Однак, схоже, жодна китайська зброя не використовувалася на полі бою проти американських чи ізраїльських військ з моменту початку війни проти Ірану наприкінці лютого.

Як пише NYT, американські чиновники вважають, що зусилля Китаю щодо постачання військового обладнання Ірану є неприйнятними, і хочуть, щоб китайський уряд заблокував будь-які передачі зброї.