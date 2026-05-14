UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Суд щодо Єрмака Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Китайські фірми планують таємно продавати зброю Ірану, - NYT

03:49 14.05.2026 Чт
2 хв
Раніше в КНР відхиляли подібні звинувачення
aimg Юлія Маловічко
Фото: лазерна зброя в КНР (Getty Images)

Китайські компанії обговорювали продаж зброї з Іраном, плануючи відправити її через інші країни, щоб приховати походження військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на анонімні джерела New York Times.

Читайте також: Ударом по Україні Путін хоче затьмарити візит Трампа в Китай, - Зеленський

"Сполучені Штати зібрали розвідувальні дані про те, що китайські компанії та іранські чиновники обговорювали постачання зброї. Незрозуміло, скільки зброї було поставлено, якщо взагалі було, і якою мірою китайські чиновники схвалили продаж", - йдеться в матеріалі.

Передбачалось, що це питанння глава Білого дому з'ясовуватиме на саміті з китайським лідером Сі Цзіньпінем. Подібна інформація щодо допомоги Тегерану спливала вже не раз, але Пекін її заперечував.

Офіційні особи, ознайомлені з розвідувальними даними, дійшли різних висновків щодо того, чи вже було відправлено зброю до третіх країн. Однак, схоже, жодна китайська зброя не використовувалася на полі бою проти американських чи ізраїльських військ з моменту початку війни проти Ірану наприкінці лютого.

Як пише NYT, американські чиновники вважають, що зусилля Китаю щодо постачання військового обладнання Ірану є неприйнятними, і хочуть, щоб китайський уряд заблокував будь-які передачі зброї.

Нагадаємо, Дональд Трамп наразі перебуває з візитом в КНР - вперше за 9 років. На саміті з Сі Цзіньпінем планується продовжити торгівельну угоду між двома провідними економіками світу, а також обговорити війну в Ірані.

Однак Трамп публічно применшив імовірність того, що йому потрібна буде допомога від Китаю у вирішенні конфлікту на Блиькому Сході. Хоча раніше повідомлялось, що в його оточенні сподіваються, що Пекін переконає Тегеран розблокувати Ормузьку протоку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КитайІран