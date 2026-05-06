Рубіо сподівається, що Китай натисне на Тегеран задля розблокування Ормузької протоки

Державний секретар США Марко Рубіо закликав Китай безпосередньо передати міністру закордонних справ Ірану Аббасу Арагчі, який перебуває у Пекіні, що продовження ворожнечі в Ормузі призведе до глобальної ізоляції Тегерана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я сподіваюся, що китайці скажуть йому те, що йому потрібно сказати, а саме: те, що ви робите в протоках, призводить до вашої глобальної ізоляції. Ви тут погані. Вам не слід підривати кораблі. Вам не слід мінувати", - сказав Рубіо, звинувативши Іран у "намаганні тримати світову економіку в заручниках".

Візит Арагчі до Китаю відбувається напередодні візиту президента Дональда Трампа туди наступного тижня. З точки зору торгівлі, Рубіо стверджував, що Китай і Сполучені Штати взаємно вигідні від зупинення Ірану.

"Очевидно, що Китай має експортно-орієнтовану економіку. Це означає, що вони залежать від інших країн, які купують у них. Ну, ви не можете купувати у них, якщо не можете туди доставити товар, і ви не можете купувати у них, якщо ваша економіка руйнується через те, що робить Іран", - сказав Рубіо.

Держсекретар США також наголосив на тому, що Пекін також страждає в економічному сенсі через іранську блокаду.

"Китай зацікавлений у тому, щоб Іран припинив закривати протоки; це також шкодить Китаю", - заявив він.

Хоча Рубіо звертався до Міністерства фінансів США з питаннями щодо санкцій, він попередив, що Китай понесе наслідки, якщо їх проігнорує.