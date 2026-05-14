Китайские фирмы планируют тайно продавать оружие Ирану, - NYT

"Соединенные Штаты собрали разведывательные данные о том, что китайские компании и иранские чиновники обсуждали поставки оружия. Непонятно, сколько оружия было поставлено, если вообще было, и в какой степени китайские чиновники одобрили продажу", - говорится в материале.

Предполагалось, что этот вопрос глава Белого дома будет выяснять на саммите с китайским лидером Си Цзиньпинем. Подобная информация о помощи Тегерану всплывала уже не раз, но Пекин ее отрицал.

Официальные лица, ознакомленные с разведывательными данными, пришли к разным выводам относительно того, было ли уже отправлено оружие в третьи страны. Однако, похоже, ни одно китайское оружие не использовалось на поле боя против американских или израильских войск с момента начала войны против Ирана в конце февраля.

Как пишет NYT, американские чиновники считают, что усилия Китая по поставкам военного оборудования Ирану неприемлемы, и хотят, чтобы китайское правительство заблокировало любые передачи оружия.