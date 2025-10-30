Китайські акції досягли 10-річного максимуму на тлі зустрічі Трампа і Сі

Додамо, що Трамп напередодні, анонсуючи ймовірні домовленості, припустив зниження митних тарифів для китайських товарів, які він запровадив нещодавно, на рівні 100% - однак такі мита мали набути чинності з 1 листопада.

Умовою для такої поступки для КНР є допомога Пекіну в подоланні фентанілової кризи у Штатах - боротьбі з наркотиком, який із кожним роком забирає дедалі більше життів американців.

Також Вашингтон готовий надати Китаю доступ до останніх технологій - йдеться про чипи Nvidia останнього покоління.

У КНР, своєю чергою, теж нібито запланували послаблення експортного контролю, яке свого часу дуже обурило адміністрацію американського лідера.

Прогнозувалося також, що Трамп і Сі обговорять певні торговельні угоди - наприклад, закупівлю американської сої, від якої Пекін погрожував відмовитися, що викликало в Трампа гнів і погрози частково розірвати бізнес із КНР.

РБК-Україна писало, що Сі Цзіньпін похвалив Трампа перед переговорами і запропонував об'єднатися для вирішення світових конфліктів.