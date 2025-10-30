UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Китайські акції досягли 10-річного максимуму на тлі зустрічі Трампа і Сі

Фото: лідери США і Китаю Дональд Трамп і Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Китайські акції досягли 10-річного максимуму на тлі переговорів між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном у Південній Кореї, спрямованих на вирішення кризової ситуації між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

У четвер на початку дня Шанхайський композитний індекс перевищив позначку в 4025 пунктів - рівень, якого не було з 2015 року.

Гонконгський індекс Hang Seng зріс на 0,6%.

Тим часом, китайський юань також підскочив до річного максимуму щодо долара США.

Фото: такого показника на біржах не було з 2015 року (скріншот)

"Серед інвесторів панує обережний оптимізм щодо того, що потенційне перемир'я в торговельній війні може підживити позитивний імпульс ринку", - пише Sky News.

Переговори Трампа і Сі

Нагадаємо, 30 жовтня в південнокорейському місті Пусан відбулися переговори лідера США Дональда Трампа з главою КНР Сі Цзіньпінем. Вони тривали 1 годину 40 хвилин - значно менше, ніж очікував глава Білого дому.

Метою переговорів, насамперед, було подолання гострого економічного протистояння країн, які вважаються гігантами у світовій торгівлі.

Також очікувалося, що сторони обговорять можливі шляхи завершення війни в Україні.

Додамо, що Трамп напередодні, анонсуючи ймовірні домовленості, припустив зниження митних тарифів для китайських товарів, які він запровадив нещодавно, на рівні 100% - однак такі мита мали набути чинності з 1 листопада.

Умовою для такої поступки для КНР є допомога Пекіну в подоланні фентанілової кризи у Штатах - боротьбі з наркотиком, який із кожним роком забирає дедалі більше життів американців.

Також Вашингтон готовий надати Китаю доступ до останніх технологій - йдеться про чипи Nvidia останнього покоління.

У КНР, своєю чергою, теж нібито запланували послаблення експортного контролю, яке свого часу дуже обурило адміністрацію американського лідера.

Прогнозувалося також, що Трамп і Сі обговорять певні торговельні угоди - наприклад, закупівлю американської сої, від якої Пекін погрожував відмовитися, що викликало в Трампа гнів і погрози частково розірвати бізнес із КНР.

РБК-Україна писало, що Сі Цзіньпін похвалив Трампа перед переговорами і запропонував об'єднатися для вирішення світових конфліктів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Південна КореяДональд ТрампСі Цзіньпін