Китайські акції досягли 10-річного максимуму на тлі зустрічі Трампа і Сі

Китайські акції досягли 10-річного максимуму на тлі переговорів між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном у Південній Кореї, спрямованих на вирішення кризової ситуації між країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
У четвер на початку дня Шанхайський композитний індекс перевищив позначку в 4025 пунктів - рівень, якого не було з 2015 року.
Гонконгський індекс Hang Seng зріс на 0,6%.
Тим часом, китайський юань також підскочив до річного максимуму щодо долара США.
"Серед інвесторів панує обережний оптимізм щодо того, що потенційне перемир'я в торговельній війні може підживити позитивний імпульс ринку", - пише Sky News.
Нагадаємо, 30 жовтня в південнокорейському місті Пусан відбулися переговори лідера США Дональда Трампа з главою КНР Сі Цзіньпінем. Вони тривали 1 годину 40 хвилин - значно менше, ніж очікував глава Білого дому.
Метою переговорів, насамперед, було подолання гострого економічного протистояння країн, які вважаються гігантами у світовій торгівлі.
Також очікувалося, що сторони обговорять можливі шляхи завершення війни в Україні.
Додамо, що Трамп напередодні, анонсуючи ймовірні домовленості, припустив зниження митних тарифів для китайських товарів, які він запровадив нещодавно, на рівні 100% - однак такі мита мали набути чинності з 1 листопада.
Умовою для такої поступки для КНР є допомога Пекіну в подоланні фентанілової кризи у Штатах - боротьбі з наркотиком, який із кожним роком забирає дедалі більше життів американців.
Також Вашингтон готовий надати Китаю доступ до останніх технологій - йдеться про чипи Nvidia останнього покоління.
У КНР, своєю чергою, теж нібито запланували послаблення експортного контролю, яке свого часу дуже обурило адміністрацію американського лідера.
Прогнозувалося також, що Трамп і Сі обговорять певні торговельні угоди - наприклад, закупівлю американської сої, від якої Пекін погрожував відмовитися, що викликало в Трампа гнів і погрози частково розірвати бізнес із КНР.
РБК-Україна писало, що Сі Цзіньпін похвалив Трампа перед переговорами і запропонував об'єднатися для вирішення світових конфліктів.