Китайские акции достигли 10-летнего максимума на фоне встречи Трампа и Си

Добавим, что Трамп накануне, анонсируя вероятные договоренности, допустил снижение пошлин для китайских товаров, которые он ввел недавно на уровне 100% - однако такие пошлины должны были вступить в силу с 1 ноября.

Условием для такой уступки для КНР является помощь Пекину в преодолении фентанилового кризиса в Штатах - борьбе с наркотиком, который с каждым годом уносит все больше жизней американцев.

Также Вашингтон готов предоставить Китаю доступ к последним технологиям - речь идет о чипах Nvidia последнего поколения.

В КНР, в свою очередь, тоже якобы запланировали ослабление экспортного контроля, которое в свое время очень возмутило администрацию американского лидера.

Прогнозировалось также, что Трамп и Си обсудят определенные торговые соглашения - например, закупку американской сои, от которой Пекин угрожал отказаться, что вызвало у Трампа гнев и угрозы частично разорвать бизнес с КНР.

РБК-Украина писало, что Си Цзиньпин похвалил Трампа перед переговорами и предложил объединиться для решения мировых конфликтов.