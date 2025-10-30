Китайські акції досягли 10-річного максимуму на тлі зустрічі Трампа і Сі

Китайські акції досягли 10-річного максимуму на тлі переговорів між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном у Південній Кореї, спрямованих на вирішення кризової ситуації між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

У четвер на початку дня Шанхайський композитний індекс перевищив позначку в 4025 пунктів - рівень, якого не було з 2015 року.

Гонконгський індекс Hang Seng зріс на 0,6%.

Тим часом, китайський юань також підскочив до річного максимуму щодо долара США.

Фото: такого показника на біржах не було з 2015 року (скріншот)

"Серед інвесторів панує обережний оптимізм щодо того, що потенційне перемир'я в торговельній війні може підживити позитивний імпульс ринку", - пише Sky News.

Переговори Трампа і Сі

Нагадаємо, 30 жовтня в південнокорейському місті Пусан відбулися переговори лідера США Дональда Трампа з главою КНР Сі Цзіньпінем. Вони тривали 1 годину 40 хвилин - значно менше, ніж очікував глава Білого дому.

Метою переговорів, насамперед, було подолання гострого економічного протистояння країн, які вважаються гігантами у світовій торгівлі.

Також очікувалося, що сторони обговорять можливі шляхи завершення війни в Україні.