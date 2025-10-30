Китайские акции достигли 10-летнего максимума на фоне встречи Трампа и Си
Китайские акции достигли 10-летнего максимума на фоне переговоров между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в Южной Корее, направленных на разрешение кризисной ситуации между странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
В четверг в начале дня Шанхайский композитный индекс превысил отметку в 4025 пунктов - уровень, которого не было с 2015 года.
Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,6%.
Тем временем, китайский юань также подскочил до годового максимума относительно доллара США.
Фото: такого показателя на биржах не было с 2015 года (скриншот)
"Среди инвесторов царит осторожный оптимизм относительно того, что потенциальное перемирие в торговой войне может подпитать положительный импульс рынка", - пишет Sky News.
Переговоры Трампа и Си
Напомним, 30 октября в южнокорейском городе Пусан прошли переговоры лидера США Дональда Трампа с главой КНР Си Цзиньпинем. Они длились 1 час 40 минут - значительно меньше, чем ожидал глава Белого дома.
Целью переговоров, в первую очередь, было преодоление острого экономического противостояния стран, которые считаются гигантами в мировой торговле.
Также ожидалось, что стороны обсудят возможные пути завершения войны в Украине.
Добавим, что Трамп накануне, анонсируя вероятные договоренности, допустил снижение пошлин для китайских товаров, которые он ввел недавно на уровне 100% - однако такие пошлины должны были вступить в силу с 1 ноября.
Условием для такой уступки для КНР является помощь Пекину в преодолении фентанилового кризиса в Штатах - борьбе с наркотиком, который с каждым годом уносит все больше жизней американцев.
Также Вашингтон готов предоставить Китаю доступ к последним технологиям - речь идет о чипах Nvidia последнего поколения.
В КНР, в свою очередь, тоже якобы запланировали ослабление экспортного контроля, которое в свое время очень возмутило администрацию американского лидера.
Прогнозировалось также, что Трамп и Си обсудят определенные торговые соглашения - например, закупку американской сои, от которой Пекин угрожал отказаться, что вызвало у Трампа гнев и угрозы частично разорвать бизнес с КНР.
РБК-Украина писало, что Си Цзиньпин похвалил Трампа перед переговорами и предложил объединиться для решения мировых конфликтов.