Китайские акции достигли 10-летнего максимума на фоне встречи Трампа и Си

Фото: лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Getty Images)

Китайские акции достигли 10-летнего максимума на фоне переговоров между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в Южной Корее, направленных на разрешение кризисной ситуации между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В четверг в начале дня Шанхайский композитный индекс превысил отметку в 4025 пунктов - уровень, которого не было с 2015 года. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,6%. Тем временем, китайский юань также подскочил до годового максимума относительно доллара США. Фото: такого показателя на биржах не было с 2015 года (скриншот) "Среди инвесторов царит осторожный оптимизм относительно того, что потенциальное перемирие в торговой войне может подпитать положительный импульс рынка", - пишет Sky News. Переговоры Трампа и Си Напомним, 30 октября в южнокорейском городе Пусан прошли переговоры лидера США Дональда Трампа с главой КНР Си Цзиньпинем. Они длились 1 час 40 минут - значительно меньше, чем ожидал глава Белого дома. Целью переговоров, в первую очередь, было преодоление острого экономического противостояния стран, которые считаются гигантами в мировой торговле. Также ожидалось, что стороны обсудят возможные пути завершения войны в Украине.