Китайские акции достигли 10-летнего максимума на фоне встречи Трампа и Си

Четверг 30 октября 2025 07:08
UA EN RU
Китайские акции достигли 10-летнего максимума на фоне встречи Трампа и Си Фото: лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Китайские акции достигли 10-летнего максимума на фоне переговоров между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в Южной Корее, направленных на разрешение кризисной ситуации между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В четверг в начале дня Шанхайский композитный индекс превысил отметку в 4025 пунктов - уровень, которого не было с 2015 года.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,6%.

Тем временем, китайский юань также подскочил до годового максимума относительно доллара США.

Китайские акции достигли 10-летнего максимума на фоне встречи Трампа и СиФото: такого показателя на биржах не было с 2015 года (скриншот)

"Среди инвесторов царит осторожный оптимизм относительно того, что потенциальное перемирие в торговой войне может подпитать положительный импульс рынка", - пишет Sky News.

Переговоры Трампа и Си

Напомним, 30 октября в южнокорейском городе Пусан прошли переговоры лидера США Дональда Трампа с главой КНР Си Цзиньпинем. Они длились 1 час 40 минут - значительно меньше, чем ожидал глава Белого дома.

Целью переговоров, в первую очередь, было преодоление острого экономического противостояния стран, которые считаются гигантами в мировой торговле.

Также ожидалось, что стороны обсудят возможные пути завершения войны в Украине.

Добавим, что Трамп накануне, анонсируя вероятные договоренности, допустил снижение пошлин для китайских товаров, которые он ввел недавно на уровне 100% - однако такие пошлины должны были вступить в силу с 1 ноября.

Условием для такой уступки для КНР является помощь Пекину в преодолении фентанилового кризиса в Штатах - борьбе с наркотиком, который с каждым годом уносит все больше жизней американцев.

Также Вашингтон готов предоставить Китаю доступ к последним технологиям - речь идет о чипах Nvidia последнего поколения.

В КНР, в свою очередь, тоже якобы запланировали ослабление экспортного контроля, которое в свое время очень возмутило администрацию американского лидера.

Прогнозировалось также, что Трамп и Си обсудят определенные торговые соглашения - например, закупку американской сои, от которой Пекин угрожал отказаться, что вызвало у Трампа гнев и угрозы частично разорвать бизнес с КНР.

РБК-Украина писало, что Си Цзиньпин похвалил Трампа перед переговорами и предложил объединиться для решения мировых конфликтов.

