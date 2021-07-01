Китайская власть строит более 100 шахт для запуска баллистических ракет, - WP

Власти КНР приступили к строительству более 100 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет . Работы ведутся в пустыне на территории китайской провинции Ганьсу.

На них видны строительные работы 119 идентичных конструкций, содержащих похожие элементы на те, которые существуют на уже имеющихся у КНР объектах для баллистических ракет с ядерными боеголовками.

Они ознакомились со снимками, которые были сделаны при помощи коммерческих спутников.

Как сообщает издание, к таким выводам пришли сотрудники Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения при Миддлберийском институте (штат Калифорния).

Напомним, в Вене с начала апреля проходят переговоры по ядерной программе Ирана. В США заявили, что намерены оставить сотни санкций против Ирана даже в случае возвращения Тегерана в ядерную сделку.

Отметим, накануне новый президент Ирана Эбрагим Раиси заявил, что Тегеран не будет участвовать в переговорах по ядерной сделке, если они будут отвечать интересам страны.

Как сообщало РБК-Украина, новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт предостерег государства мира от продолжения переговоров по ядерной сделке после избрания нового президента Ирана Ибрагима Райси.