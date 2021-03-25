В Японии назвали запуск баллистических ракет КНДР "посланием России"

Адмирал японского флота Едзи Кода отреагировал на запуск баллистических ракет Северной Кореей. Он считает, что этот шаг был посланием для России.

Адмирал утверждает, что без сомнения КНДР хочет послать четкий сигнал администрации президента США Джо Байдена.

"Однако менее обсуждаемая вещь заключается в том, что сегодня проходит южнокорейско-российское мероприятие. Это 30-я годовщина начала дипломатических отношений между Южной Кореей и Россией. Вчера был большой праздник, и министр иностранных дел России Сергей Лавров находится в Сеуле. Это некий сигнал для России и Южной Кореи", - сказал Кода.

Также он уверен, что эти пуски были только началом, и КНДР может постепенно запустить еще несколько типов ракет.