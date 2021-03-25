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В Японии назвали запуск баллистических ракет КНДР "посланием России"

Новина українською → Четверг 25 марта 2021 06:59
В Японии назвали запуск баллистических ракет КНДР "посланием России" Фото: ракета (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Адмирал японского флота Едзи Кода отреагировал на запуск баллистических ракет Северной Кореей. Он считает, что этот шаг был посланием для России.

Об этом пишет Reuters.

Адмирал утверждает, что без сомнения КНДР хочет послать четкий сигнал администрации президента США Джо Байдена.

"Однако менее обсуждаемая вещь заключается в том, что сегодня проходит южнокорейско-российское мероприятие. Это 30-я годовщина начала дипломатических отношений между Южной Кореей и Россией. Вчера был большой праздник, и министр иностранных дел России Сергей Лавров находится в Сеуле. Это некий сигнал для России и Южной Кореи", - сказал Кода.

Также он уверен, что эти пуски были только началом, и КНДР может постепенно запустить еще несколько типов ракет.

Напомним, министерство обороны Японии заявило в четверг, что Северная Корея, возможно, выпустила две баллистические ракеты.

Вскоре премьер-министр Японии Есихидэ Суга сказал, что такие пуски представляют угрозу безопасности и миру в регионе.

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