Китайська влада будує понад 100 шахт для запуску балістичних ракет, - WP

Влада КНР приступила до будівництва понад 100 пускових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет . Роботи ведуться в пустелі на території китайської провінції Ганьсу.

Про це пише газета The Washington Post .

На них видно будівельні роботи 119 ідентичних конструкцій, що містять схожі елементи на ті, які існують на вже наявних у КНР об'єктах для балістичних ракет з ядерними боєголовками.

Вони ознайомилися зі знімками, які були зроблені за допомогою комерційних супутників.

Як повідомляє видання, до таких висновків прийшли співробітники Центру Джеймса Мартіна з вивчення проблем нерозповсюдження при Міддлберійському інституті (штат Каліфорнія).

Нагадаємо, у Відні з початку квітня проходять переговори щодо ядерної програми Ірану. У США заявили, що мають намір залишити сотні санкцій проти Ірану навіть у разі повернення Тегерана в ядерну угоду.

Зазначимо, напередодні новий президент Ірану Ебрагім Раїсі заявив, що Тегеран не братиме участі в переговорах щодо ядерної угоди, якщо вони відповідатимуть інтересам країни.

Як повідомляло РБК-Україна, Новий прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт застеріг держави світу від продовження переговорів щодо ядерної угоди після обрання нового президента Ірану Ібрагіма Райсі.