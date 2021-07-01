Китайська влада будує понад 100 шахт для запуску балістичних ракет, - WP

Влада КНР приступила до будівництва понад 100 пускових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет. Роботи ведуться в пустелі на території китайської провінції Ганьсу.
Про це пише газета The Washington Post.
Як повідомляє видання, до таких висновків прийшли співробітники Центру Джеймса Мартіна з вивчення проблем нерозповсюдження при Міддлберійському інституті (штат Каліфорнія).
Вони ознайомилися зі знімками, які були зроблені за допомогою комерційних супутників.
На них видно будівельні роботи 119 ідентичних конструкцій, що містять схожі елементи на ті, які існують на вже наявних у КНР об'єктах для балістичних ракет з ядерними боєголовками.
Нагадаємо, у Відні з початку квітня проходять переговори щодо ядерної програми Ірану. У США заявили, що мають намір залишити сотні санкцій проти Ірану навіть у разі повернення Тегерана в ядерну угоду.
Зазначимо, напередодні новий президент Ірану Ебрагім Раїсі заявив, що Тегеран не братиме участі в переговорах щодо ядерної угоди, якщо вони відповідатимуть інтересам країни.
Як повідомляло РБК-Україна, Новий прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт застеріг держави світу від продовження переговорів щодо ядерної угоди після обрання нового президента Ірану Ібрагіма Райсі.