Китайская власть строит более 100 шахт для запуска баллистических ракет, - WP
Власти КНР приступили к строительству более 100 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет. Работы ведутся в пустыне на территории китайской провинции Ганьсу.
Об этом пишет газета The Washington Post.
Как сообщает издание, к таким выводам пришли сотрудники Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения при Миддлберийском институте (штат Калифорния).
Они ознакомились со снимками, которые были сделаны при помощи коммерческих спутников.
На них видны строительные работы 119 идентичных конструкций, содержащих похожие элементы на те, которые существуют на уже имеющихся у КНР объектах для баллистических ракет с ядерными боеголовками.
Напомним, в Вене с начала апреля проходят переговоры по ядерной программе Ирана. В США заявили, что намерены оставить сотни санкций против Ирана даже в случае возвращения Тегерана в ядерную сделку.
Отметим, накануне новый президент Ирана Эбрагим Раиси заявил, что Тегеран не будет участвовать в переговорах по ядерной сделке, если они будут отвечать интересам страны.
Как сообщало РБК-Украина, новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт предостерег государства мира от продолжения переговоров по ядерной сделке после избрания нового президента Ирана Ибрагима Райси.