У Китаї зробили заяву після критики США щодо співпраці з Росією

У Пекіні назвали законною співпрацю між Китаєм та Росією та не спрямовану проти третіх країн. У КНР закликали інші держави не втручатися.
Про це заявив речник міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global Times.
Речник МЗС Китаю відреагував на слова спецпредставника США з питань України Кіта Келлога, який раніше заявив, що війна в Україні закінчилася б завтра, якби Китай припинив допомогу Росії.
За словами Лінь Цзяня, Китай послідовно дотримується об’єктивної та справедливої позиції, активно сприяє мирним переговорним процесам і діалогу між сторонами.
"Більшість країн, включаючи США та Європу, продовжують торгувати з Росією. Звичайний обмін та співпраця між китайськими та російськими підприємствами відповідають правилам світової організації торгівлі та ринковим принципам", - заявив він.
Речник додав, що така діяльність не "спрямована на жодну третю сторону і не повинна піддаватися втручанню чи впливу ззовні".
Нагадаємо, спецпредставник Трампа Кіт Келлог вважає, що якби Китай припинив допомагати Росії, тоді війна в Україні могла б закінчитися вже завтра.
Він зазначив, що якщо подивитися на Китай та Росію, то РФ є молодшим партнером, оскільки КНР має перевагу.
Попри заяви про "нейтральну позицію" у війні проти України, Китай продовжує співпрацювати з Росією, постачаючи товари подвійного призначення, які можуть використовуватися для виробництва зброї.
Раніше в Україні заявили, що отримали інформацію, що Китай постачає зброю Російській Федерації.
Видання The Economist писало, що Китай став одним із головних постачальників для воєнної машини Росії.
За даними джерел, Пекін міг передавати Росії й летальну зброю. Як приклад наводять ударні безпілотники типу "Шахед", які Росія зараз масово виробляє.
У матеріалі видання Reuters йдеться про китайські бойові двигуни, які приховано переправляють до Росії під виглядом "промислових холодильних установок", щоб уникнути західних санкцій.
Чому Китай досі підтримує РФ, що роблять західні партнери України, аби зупинити цю співпрацю, - читайте у матеріалі РБК-України.