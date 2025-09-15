В Китае сделали заявление после критики США относительно сотрудничества с Россией

В Пекине назвали законным сотрудничество между Китаем и Россией и не направленное против третьих стран. В КНР призвали другие государства не вмешиваться.
Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global Times.
Представитель МИД Китая отреагировал на слова спецпредставителя США по вопросам Украины Кита Келлога, который ранее заявил, что война в Украине закончилась бы завтра, если бы Китай прекратил помощь России.
По словам Линь Цзяня, Китай последовательно придерживается объективной и справедливой позиции, активно способствует мирным переговорным процессам и диалогу между сторонами.
"Большинство стран, включая США и Европу, продолжают торговать с Россией. Обычный обмен и сотрудничество между китайскими и российскими предприятиями соответствуют правилам мировой организации торговли и рыночным принципам, не направлены ни на одну третью сторону и не должны подвергаться вмешательству или влиянию любой третьей стороны", - сказал он.
Напомним, спецпредставитель Трампа Кит Келлог считает, что если бы Китай прекратил помогать России, тогда война в Украине могла бы закончиться уже завтра.
Он отметил, что если посмотреть на Китай и Россию, то РФ является младшим партнером, поскольку КНР имеет преимущество.
Несмотря на заявления о "нейтральной позиции" в войне против Украины, Китай продолжает сотрудничать с Россией, поставляя товары двойного назначения, которые могут использоваться для производства оружия.
Ранее в Украине заявили, что получили информацию, что Китай поставляет оружие Российской Федерации.
Издание The Economist писало, что Китай стал одним из главных поставщиков для военной машины России.
По данным источников, Пекин мог передавать России и летальное оружие. В качестве примера приводятся ударные беспилотники типа "Шахед", которые Россия сейчас массово производит.
В материале издания Reuters говорится о китайских боевых двигателях, которые скрыто переправляют в Россию под видом "промышленных холодильных установок", чтобы избежать западных санкций.
