В Китае сделали заявление после критики США относительно сотрудничества с Россией

Напомним, спецпредставитель Трампа Кит Келлог считает, что если бы Китай прекратил помогать России, тогда война в Украине могла бы закончиться уже завтра.

Он отметил, что если посмотреть на Китай и Россию, то РФ является младшим партнером, поскольку КНР имеет преимущество.

Сотрудничество России и Китая

Несмотря на заявления о "нейтральной позиции" в войне против Украины, Китай продолжает сотрудничать с Россией, поставляя товары двойного назначения, которые могут использоваться для производства оружия.

Ранее в Украине заявили, что получили информацию, что Китай поставляет оружие Российской Федерации.

Издание The Economist писало, что Китай стал одним из главных поставщиков для военной машины России.

По данным источников, Пекин мог передавать России и летальное оружие. В качестве примера приводятся ударные беспилотники типа "Шахед", которые Россия сейчас массово производит.

В материале издания Reuters говорится о китайских боевых двигателях, которые скрыто переправляют в Россию под видом "промышленных холодильных установок", чтобы избежать западных санкций.

