У Китаї зробили першу заяву після замаху на Трампа

У своїх перших коментарях після стрілянини Пекін заявив, що засуджує незаконні насильницькі дії.

"Китай уважно стежить за цим інцидентом зі стріляниною. Ми послідовно виступаємо проти актів незаконного насильства та засуджуємо їх", - заявив на прес-конференції речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь.

Видання нагадує, що Дональд Трамп планує відвідати Пекін 14 і 15 травня, щоб зустрітися з Сі Цзіньпіном під час свого першого візиту до країни за останні вісім років.

Стрілянина у готелі Washington Hilton

В ніч на 26 квітня у готелі Washington Hilton під час офіційної вечері президента США з представниками ЗМІ сталася стрілянина. Невідомий чоловік проник до будівлі та відкрив вогонь, що змусило спецслужби екстрено евакуювати Дональда Трампа та інших високопосадовців.

Внаслідок інциденту поранення отримав один з офіцерів, проте завдяки бронежилету його життя поза небезпекою. Нападника оперативно затримали на місці події.

Після інциденту американський лідер підкреслив необхідність завершення будівництва Бальної зали у Білому домі, яка б відповідала найвищим стандартам безпеки. Водночас у США зберігається супротив щодо реалізації цього проєкту, оскільки його вартість оцінюють у 400 мільйонів доларів.