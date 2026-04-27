У Китаї зробили першу заяву після замаху на Трампа

14:35 27.04.2026 Пн
2 хв
У Пекіні "уважно стежать" за інцидентом
aimg Валерій Ульяненко
Фото: речник МЗС Китаю Лінь Цзянь (Getty Images)

Китай засудив стрілянину під час прийому президентом США Дональдом Трампом Асоціації кореспондентів при Білому домі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

У своїх перших коментарях після стрілянини Пекін заявив, що засуджує незаконні насильницькі дії.

"Китай уважно стежить за цим інцидентом зі стріляниною. Ми послідовно виступаємо проти актів незаконного насильства та засуджуємо їх", - заявив на прес-конференції речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь.

Видання нагадує, що Дональд Трамп планує відвідати Пекін 14 і 15 травня, щоб зустрітися з Сі Цзіньпіном під час свого першого візиту до країни за останні вісім років.

Стрілянина у готелі Washington Hilton

В ніч на 26 квітня у готелі Washington Hilton під час офіційної вечері президента США з представниками ЗМІ сталася стрілянина. Невідомий чоловік проник до будівлі та відкрив вогонь, що змусило спецслужби екстрено евакуювати Дональда Трампа та інших високопосадовців.

Внаслідок інциденту поранення отримав один з офіцерів, проте завдяки бронежилету його життя поза небезпекою. Нападника оперативно затримали на місці події.

Після інциденту американський лідер підкреслив необхідність завершення будівництва Бальної зали у Білому домі, яка б відповідала найвищим стандартам безпеки. Водночас у США зберігається супротив щодо реалізації цього проєкту, оскільки його вартість оцінюють у 400 мільйонів доларів.

Згодом правоохоронці встановили особу стрільця - ним виявився 31-річний Коул Аллен, вчитель із міста Торранс, штат Каліфорнія. За даними Білого дому, затриманий мав на меті вбити президента.

Прессекретар Керолайн Левітт повідомила, що стрілець мав намір здійснити замах на Дональда Трампа і ліквідувати якомога більше чиновників його адміністрації.

