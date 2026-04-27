В Китае сделали первое заявление после покушения на Трампа

14:35 27.04.2026 Пн
2 мин
В Пекине "внимательно следят" за инцидентом
aimg Валерий Ульяненко
Фото: представитель МИД Китая Линь Цзянь (Getty Images)

Китай осудил стрельбу во время приема президентом США Дональдом Трампом Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

В своих первых комментариях после стрельбы Пекин заявил, что осуждает незаконные насильственные действия.

"Китай внимательно следит за этим инцидентом со стрельбой. Мы последовательно выступаем против актов незаконного насилия и осуждаем их", - заявил на пресс-конференции представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

Издание напоминает, что Дональд Трамп планирует посетить Пекин 14 и 15 мая, чтобы встретиться с Си Цзиньпином во время своего первого визита в страну за последние восемь лет.

Стрельба в отеле Washington Hilton

В ночь на 26 апреля в отеле Washington Hilton во время официального ужина президента США с представителями СМИ произошла стрельба. Неизвестный мужчина проник в здание и открыл огонь, что заставило спецслужбы экстренно эвакуировать Дональда Трампа и других высокопоставленных чиновников.

В результате инцидента ранения получил один из офицеров, однако благодаря бронежилету его жизнь вне опасности. Нападавшего оперативно задержали на месте происшествия.

После инцидента американский лидер подчеркнул необходимость завершения строительства Бального зала в Белом доме, который бы отвечал самым высоким стандартам безопасности. В то же время в США сохраняется сопротивление по реализации этого проекта, поскольку его стоимость оценивается в 400 миллионов долларов.

Впоследствии правоохранители установили личность стрелка - им оказался 31-летний Коул Аллен, учитель из города Торранс, штат Калифорния. По данным Белого дома, задержанный имел целью убить президента.

Пресс-секретарь Кэролайн Левитт сообщила, что стрелок намеревался совершить покушение на Дональда Трампа и ликвидировать как можно больше чиновников его администрации.

Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиКитайДональд Трамп