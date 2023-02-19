Блінкен попередив Китай про серйозні наслідки у разі передачі зброї РФ
Китай зіткнеться з серйозними наслідками, якщо вирішить передавати зброю Росії для війни проти України.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
"Ми дуже стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання летальної підтримки Росії в її агресії проти України, і я ясно дав зрозуміти, що це матиме серйозні наслідки у наших відносинах", - зазначив Блінкен за підсумками переговорів із китайським колегою Ван І.
Він також додав, що президент США Джо Байден неодноразово попереджав про це голову КНР Сі Цзіньпіна.
Нагадаємо, раніше Блінкен заявляв, що Китай розглядає передачу Росії летальної зброї.
Також ми писали, що, за інформацією ЗМІ, Росія могла отримати від Китаю нелетальну допомогу та використала її у війні проти України.
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