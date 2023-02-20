Якби Китай об’єднався з Росією, почалася б світова війна, - Зеленський

Якби Китай вступив у союз з Росією, почалася б світова війна. І Китай це усвідомлює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Welt .

Зеленський підкреслив, що для України важливо, аби Китай не підтримував Росію у війні. При цьому президент вважає, що наразі така підтримка країни-агресора неможлива.

Натомість Зеленський зазначив, що хотів би бачити Китай союзником України.

" Однак я бачу можливість для Китаю зробити прагматичну оцінку того, що тут відбувається. Бо якби Китай об’єднався з Росією, була б світова війна, і я думаю, що Китай це усвідомлює", - сказав він.

Нагадаємо, Зеленський особисто звертався до керівництва Китаю з проханням не надавати жодної підтримки РФ у війні проти нашої країни.

Окрім того, держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що Китай зіткнеться з серйозними наслідками, якщо вирішить передавати зброю РФ.

Тим часом NBC News повідомляв, що Китай міг надавати Росії нелетальну військову допомогу.

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