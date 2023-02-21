Боррель заявив, що Китай перетне "червону лінію", якщо надасть зброю РФ
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що для ЄС буде "червоною лінією", якщо Китай надасть зброю Росії для війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Згадуючи про зустріч з високопоставленим китайським дипломатом Ваном І 18 лютого, Боррель зазначив, що Євросоюз стурбований можливим наданням зброї РФ.
"Я попросив його не робити цього, і висловив не лише наше занепокоєння, а й те, що для нас це було б "червоною лінією" у наших відносинах. Він сказав мені, що вони не збираються цього робити, що вони не планують цього робити. Але ми залишатимемося пильними", - поінформував глава дипломатії ЄС.
До слова, позицію Борреля підтримали міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу та застерегли Пекін не переходити цю межу.
Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що Китай зіткнеться з серйозними наслідками, якщо вирішить передавати зброю Росії для війни проти України.
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