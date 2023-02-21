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Боррель заявив, що Китай перетне "червону лінію", якщо надасть зброю РФ

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Вівторок 21 лютого 2023 05:49
Боррель заявив, що Китай перетне "червону лінію", якщо надасть зброю РФ Фото: Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що для ЄС буде "червоною лінією", якщо Китай надасть зброю Росії для війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Згадуючи про зустріч з високопоставленим китайським дипломатом Ваном І 18 лютого, Боррель зазначив, що Євросоюз стурбований можливим наданням зброї РФ.

"Я попросив його не робити цього, і висловив не лише наше занепокоєння, а й те, що для нас це було б "червоною лінією" у наших відносинах. Він сказав мені, що вони не збираються цього робити, що вони не планують цього робити. Але ми залишатимемося пильними", - поінформував глава дипломатії ЄС.

До слова, позицію Борреля підтримали міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу та застерегли Пекін не переходити цю межу.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що Китай зіткнеться з серйозними наслідками, якщо вирішить передавати зброю Росії для війни проти України.

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