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В Китае отрицают намерения поставлять оружие России

Новина українською →
Среда 22 февраля 2023 12:25
В Китае отрицают намерения поставлять оружие России Фото: спикер МИД Китая Ван Вэньбинь (facebook.com/spoxwangwenbin)
Автор: Елизавета Драбкина

Министерство иностранных дел Китая заявило, что страна не рассматривает возможность передачи России оружия для использования в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Соединенные Штаты и другие страны НАТО сейчас постоянно распространяют информацию о том, что Китай может поставлять оружие России, что является уловками, которые были использованы и раскрыты в начале "украинского кризиса", - заявил спикер МИД Ван Вэньбинь на пресс-брифинге.

В своем выступлении в среду Ван сказал, что Китай призывает НАТО "прекратить порочить Китай необоснованными спекуляциямиоб Украине, отказаться от старого менталитета холодной войны об игре с нулевой суммой и блоковым противостоянием и прекратить разжигать конфронтацию".

Ван также заявил, что США и другие страны НАТО являются "самым большим источником оружия на поле боя в Украине".

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай о серьезных последствиях в случае передачи оружия России.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также заявил, что Китай пересечет "красную линию", если предоставит оружие стране-агрессору.

Между тем, по словам президента Украины Владимира Зеленского, если Китай объединится с Россией, может начаться мировая война.

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