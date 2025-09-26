Росія допомагає Китаю готуватися до нападу на Тайвань, - WP

Російська Федерація допомагає Китаю із підготовкою до нападу на Тайвань. Йдеться про продаж військової техніки і масштабні навчання для китайських повітряно-десантних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Washington Post .

Зокрема, документи, які були незалежно перевірені британським аналітичним центром Royal United Services Institute (RUSI), свідчать про поглиблення союзу між Москвою і Пекіном.

РФ використовує свій бойовий досвід для проведення підготовки китайських повітряно-десантних підрозділів і навчання десантуванню бронетехніки. На думку аналітиків, це посилить здатність Пекіна захопити Тайвань.

"У майбутній війні за Тайвань постачання Москвою нафти, газу та інших природних ресурсів, а також її велика оборонна промисловість можуть стати "стратегічним резервом для Китаю", - заявив Джек Вотлінг, старший науковий співробітник з питань сухопутної війни в RUSI.

Угода між Китаєм і РФ

Документи, які викладені на 800 сторінках, свідчать, що в жовтні 2024 року РФ погодилася продати Китаю багато військової техніки. Йдеться про 37 легких амфібійних транспортних засобів BMD-4M, 11 самохідних протитанкових гармат Sprut-SDM1 та 11 повітряно-десантних бронетранспортерів BTR-MDM.

Основний контракт передбачав передачу командних і спостережних машин та спеціальних парашутних систем, призначених для десантування важких вантажів з великої висоти.

Документи свідчать про кілька раундів переговорів, включаючи зустріч у Пекіні в квітні 2024 року, на якій Китай попросив РФ прискорити терміни поставки певних транспортних засобів.

Також йшлося про адаптування озброєння, щоб зробити його сумісним з китайським програмним забезпеченням, електронними, радіо- та навігаційними системами.

В окремих документах викладено програми навчання китайських десантників бойовому використанню озброєння, а також систем управління та контролю, що використовуються для керівництва операціями.

Кремль не відповів на запит про коментар щодо угоди. Крім того, ні Міністерство оборони Китаю, ні державні оборонні підрядники, залучені до угод, не відповіли на такі запити.

Поставки зброї до Китаю

Протягом останнього року лідери Китаю і РФ відвідували військові паради один одного. У 2024 році їхні збройні сили провели 14 спільних навчань, що вдвічі перевищує показники попередніх 10 років.

Минулого тижня представники китайських збройних сил відвідали російсько-білоруські військові навчання "Запад-2025", де РФ продемонструвала десанти важкої техніки, які Китай прагне повторити.

Російські митні записи від 18 червня 2024 року свідчать про передачу "продукції військового призначення" державній компанії China Electronics Technology Group (CETC). Відправник - російський Науково-дослідний інститут систем зв'язку та управління.

WP констатує, що Москва давно є найбільшим постачальником зброї для Пекіна, хоча в останні роки імпорт російської зброї до Китаю скоротився через війну в Україні. Водночас Китай вдосконалив власні конструкції та виробничі потужності.

Не дивлячись на це, китайські офіційні військові видання продовжують регулярно вихваляти передові можливості Росії в галузі повітряних десантів.

Одними з найбільших споживачів російської зброї є військово-повітряні сили Китаю. З 2005 року вони придбали десятки літаків Іл-76 - важких транспортних літаків, які можуть використовуватися для десантування бронетехніки під час повітряного наступу.