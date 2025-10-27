Стратегічні бомбардувальники Китаю проводять навчання біля берегів Тайваню

Китайські бомбардувальники розпочали навчання поблизу берегів Тайваню за кілька днів до очікуваної зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Китай відправив групу стратегічних бомбардувальників H-6K до берегів Тайваню для "навчань з протистояння". Зазначається, що ці маневри пройдуть лише за кілька днів до очікуваної зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Разом з бомбардувальниками вилетіли кілька винищувачів J-10 у "невизначений повітряний простір". Відомо, що бомбардувальники H-6K здатні нести ядерну зброю.

Військовий канал китайського державного телебачення повідомив, що підрозділи військово-повітряних сил Східного командування, яке відповідальне за операції навколо Тайваню, провели бойову підготовку, зосереджену на розвідці, ранньому попередженні та точних ударах у ключових районах.

У повідомленні транслювалися кадри зльоту винищувачів J-10 та запуску ракет бомбардувальниками H-6.