У Китаї відповіли Зеленському на слова про "незалученість" до миру

"Від самого початку "української кризи" Китай прагне сприяти мирним переговорам, і зусилля Китаю з припинення бойових дій очевидні для всіх країн", - сказала вона.

Так Пекін відреагував на слова президента України Володимира Зеленського про відсутність залученості Китаю до зусиль із припинення війни.

Крім того, Мао Нін нагадала про позицію китайського лідера Сі Цзіньпіна щодо врегулювання війни. За її словами, його чотири принципи передбачають "повагу до суверенітету і територіальної цілісності всіх держав", дотримання Статуту ООН, врахування безпекових занепокоєнь країн та підтримку мирного врегулювання.

"Це завжди була позиція Китаю", - підкреслила вона.

Що передувало

В понеділок, 2 березня, Зеленський заявив, що Україні важливо залучити Китай до припинення війни, оскільки від нього залежить постачання до РФ зброї та компонентів подвійного призначення.

"Я думаю, що це в їхніх силах. В будь-якому разі, щодо постачання деяких видів зброї, подвійного використання речей тощо - на все це може впливати лідер Китаю. Для нас їхня участь була б точно непоганою. Поки що їх залученості ми не бачимо", - йдеться у заяві президента України.