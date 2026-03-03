У Китаї відповіли Зеленському на слова про "незалученість" до миру

Китай заявив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну виступає за мирні переговори та нібито докладає зусиль для зупинки війни.
Як повідомляє РБК-Україна, про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін.
Читайте також: Сі Цзіньпін зробив заяву щодо переговорів про мир в Україні
"Від самого початку "української кризи" Китай прагне сприяти мирним переговорам, і зусилля Китаю з припинення бойових дій очевидні для всіх країн", - сказала вона.
Так Пекін відреагував на слова президента України Володимира Зеленського про відсутність залученості Китаю до зусиль із припинення війни.
Крім того, Мао Нін нагадала про позицію китайського лідера Сі Цзіньпіна щодо врегулювання війни. За її словами, його чотири принципи передбачають "повагу до суверенітету і територіальної цілісності всіх держав", дотримання Статуту ООН, врахування безпекових занепокоєнь країн та підтримку мирного врегулювання.
"Це завжди була позиція Китаю", - підкреслила вона.
В понеділок, 2 березня, Зеленський заявив, що Україні важливо залучити Китай до припинення війни, оскільки від нього залежить постачання до РФ зброї та компонентів подвійного призначення.
"Я думаю, що це в їхніх силах. В будь-якому разі, щодо постачання деяких видів зброї, подвійного використання речей тощо - на все це може впливати лідер Китаю. Для нас їхня участь була б точно непоганою. Поки що їх залученості ми не бачимо", - йдеться у заяві президента України.
Нагадаємо, нещодавно ексглава британської розвідки MI6 Річард Мур заявив, що саме Пекін забезпечив Москві найістотнішу підтримку під час війни. За його словами, РФ продовжують війну багато в чому завдяки Китаю.
Крім того, аналітики ISW повідомили нещодавно, що Китай допомагає Росії нарощувати виробництво дронів, які Москва використовує для ударів по Україні.
Варто зазначити, що в грудні минулого року Володимир Зеленський заявив, що Пекін не зацікавлений у завершенні війни Росії проти України.