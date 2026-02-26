Сі Цзіньпін зробив заяву щодо переговорів про мир в Україні

Лідер Сі Цзіньпін на зустрічі із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Пекіні заявив, що в переговорах про мир в Україні необхідно забезпечити рівну участь усіх сторін. Так він натякнув на необхідність залучення Єпропи до мирного процесу.

Про це йдеться в комюніке про результати переговорів лідерів Китаю та Німеччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Китаю.

Під час обміну думками про війну Росії проти України Сі Цзіньпін висловив принципову позицію Китаю із приводу того, що ключ до пошуку рішення полягає в послідовному діалозі та переговорах.

"Важливо забезпечити рівну участь усіх сторін у переговорному процесі та закласти міцну основу для миру, врахувати законні занепокоєння всіх сторін, посилити волю до миру та створити умови для побудови міцної архітектури спільної безпеки", - сказав лідер Китаю.

Варто зазначити, що позиція Китаю щодо обов’язкової участі європейців у переговорах про мир в Україні суперечить підходу Росії, яка фактично наполягає на досягненні домовленостей із США без урахування позиції європейців та українців.