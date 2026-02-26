ua en ru
Чт, 26 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Сі Цзіньпін зробив заяву щодо переговорів про мир в Україні

Четвер 26 лютого 2026 08:40
UA EN RU
Сі Цзіньпін зробив заяву щодо переговорів про мир в Україні Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Лідер Сі Цзіньпін на зустрічі із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Пекіні заявив, що в переговорах про мир в Україні необхідно забезпечити рівну участь усіх сторін. Так він натякнув на необхідність залучення Єпропи до мирного процесу.

Про це йдеться в комюніке про результати переговорів лідерів Китаю та Німеччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Китаю.

Читайте також: Китай відреагував на звинувачення Росії про ядерну зброю, яку нібито "передадуть Україні"

Під час обміну думками про війну Росії проти України Сі Цзіньпін висловив принципову позицію Китаю із приводу того, що ключ до пошуку рішення полягає в послідовному діалозі та переговорах.

"Важливо забезпечити рівну участь усіх сторін у переговорному процесі та закласти міцну основу для миру, врахувати законні занепокоєння всіх сторін, посилити волю до миру та створити умови для побудови міцної архітектури спільної безпеки", - сказав лідер Китаю.

Варто зазначити, що позиція Китаю щодо обов’язкової участі європейців у переговорах про мир в Україні суперечить підходу Росії, яка фактично наполягає на досягненні домовленостей із США без урахування позиції європейців та українців.

Китай може зупинити війну в Україні

Нагадаємо, раніше посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Китай відіграє ключову роль у підтримці російської агресії проти України, і, на його думку, Пекін міг би вплинути на завершення війни одним дзвінком до Москви.

Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що Китай наразі не демонструє зацікавленості у завершенні війни Росії проти України.

Сам Китай нещодавно заявив, що підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання війни в Україні, та виступає за продовження діалогу між сторонами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Китай Фрідріх Мерц Мирні переговори Сі Цзіньпін Війна в Україні
Новини
Горіли ТЦ, зруйновані будинки і десятки постраждалих: все про атаку РФ на Київ, Харків та регіони
Горіли ТЦ, зруйновані будинки і десятки постраждалих: все про атаку РФ на Київ, Харків та регіони
Аналітика
Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ
РБК-Українаінформаційне агентство Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ