У Китаї створили "вбивцю Starlink": що відомо про нову мікрохвильову зброю

Фото: супутник Starlink (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Китайські вчені розробили мікрохвильову зброю TPG1000Cs, яка здатна виводити з ладу супутники Starlink та інші об'єкти на низькій навколоземній орбіті.

Розробка Північно-Західного інституту ядерних технологій в Сіані в провінції Шеньсі має потужність 20 ГВт і здатна генерувати імпульси протягом рекордної хвилини.

Досі подібні системи могли працювати безперервно не більше трьох секунд, тоді як TPG1000Cs видає до 3 000 високоенергетичних імпульсів за один сеанс. Така наземна система здатна порушити роботу супутників на низькій навколоземній орбіті або пошкодити їх, в тому числі супутники Starlink.

Система є досить компактною: її довжина становить чотири метри, а вага - п'ять тонн. Такі габарити дозволяють встановлювати установку на вантажівках, військових кораблях, літаках і навіть супутниках.

Зазначається, що якщо Китай розгорне TPG1000Cs безпосередньо у космосі, "його невидимі удари стануть ще більш смертоносними і їх буде складніше виявити".

Нагадаємо, нещодавно у Китаї вперше публічно показали сучасну ракету "повітря-повітря" PL-17, яка призначена для ураження ворожої авіації на надвеликій дальності.

Згідно з наявними оцінками, дальність її пуску може сягати близько 400 кілометрів, а максимальна швидкість перевищує 4900 км/год.

РБК-Україна раніше писало, що, згідно з даними Пентагону, Китай значно пришвидшив модернізацію своїх збройних сил і нарощує ядерний арсенал. За даними американських аналітиків, до 2030 року Китай може володіти щонайменше 1000 ядерними боєголовками.

