У Китаї створили "вбивцю Starlink": що відомо про нову мікрохвильову зброю

Китайські вчені розробили мікрохвильову зброю TPG1000Cs, яка здатна виводити з ладу супутники Starlink та інші об'єкти на низькій навколоземній орбіті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.
Розробка Північно-Західного інституту ядерних технологій в Сіані в провінції Шеньсі має потужність 20 ГВт і здатна генерувати імпульси протягом рекордної хвилини.
Досі подібні системи могли працювати безперервно не більше трьох секунд, тоді як TPG1000Cs видає до 3 000 високоенергетичних імпульсів за один сеанс. Така наземна система здатна порушити роботу супутників на низькій навколоземній орбіті або пошкодити їх, в тому числі супутники Starlink.
Система є досить компактною: її довжина становить чотири метри, а вага - п'ять тонн. Такі габарити дозволяють встановлювати установку на вантажівках, військових кораблях, літаках і навіть супутниках.
Зазначається, що якщо Китай розгорне TPG1000Cs безпосередньо у космосі, "його невидимі удари стануть ще більш смертоносними і їх буде складніше виявити".
