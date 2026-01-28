В Китаї показали нову ракету "повітря-повітря": чому її вважають дуже небезпечною

У Китаї вперше публічно показали сучасну ракету "повітря-повітря" PL-17. Вона призначена для ураження ворожої авіації на надвеликій дальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Мілітарний ".

На Заході вважають цю ракету вкрай небезпечною. Раніше там її умовно умовно називали PL-XX або PL-20. Але тепер офіційно відомо, що це PL-17, після прийняття на озброєння вона отримала західний індекс CH-AA-12 Auger.

PL-17 від самого початку розглядалася як ракета надвеликої дальності, основними цілями для якої є літаки дальнього радіолокаційного виявлення, повітряні командні пункти та літаки-заправники.

За наявними оцінками, дальність її пуску може сягати близько 400 кілометрів, а максимальна швидкість перевищує 4900 км/год.

Ракета оснащена твердопаливним двигуном, має керування вектором тяги та хвостові рулі. Для застосування на максимальній дальності цілевказання, ймовірно, надходитиме від зовнішніх джерел - наземних і морських радарів, літаків ДРЛВ та інших повітряних платформ. В розвиток останніх Китай активно інвестує.

При цьому раніше PL-17 помічали на винищувачах J-16. Однак у перспективі її можуть адаптувати для J-20 та майбутніх китайських бойових літаків із великими внутрішніми відсіками озброєння (J-36 та інші).