В Китаї показали нову ракету "повітря-повітря": чому її вважають дуже небезпечною

Китай, Середа 28 січня 2026 19:01
В Китаї показали нову ракету "повітря-повітря": чому її вважають дуже небезпечною Фото: винищувач ВПС НВАК J-16 з ракетою PL-17 (www.twz.com)
Автор: Антон Корж

У Китаї вперше публічно показали сучасну ракету "повітря-повітря" PL-17. Вона призначена для ураження ворожої авіації на надвеликій дальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний".

На Заході вважають цю ракету вкрай небезпечною. Раніше там її умовно умовно називали PL-XX або PL-20. Але тепер офіційно відомо, що це PL-17, після прийняття на озброєння вона отримала західний індекс CH-AA-12 Auger.

PL-17 від самого початку розглядалася як ракета надвеликої дальності, основними цілями для якої є літаки дальнього радіолокаційного виявлення, повітряні командні пункти та літаки-заправники.

За наявними оцінками, дальність її пуску може сягати близько 400 кілометрів, а максимальна швидкість перевищує 4900 км/год.

Ракета оснащена твердопаливним двигуном, має керування вектором тяги та хвостові рулі. Для застосування на максимальній дальності цілевказання, ймовірно, надходитиме від зовнішніх джерел - наземних і морських радарів, літаків ДРЛВ та інших повітряних платформ. В розвиток останніх Китай активно інвестує.

При цьому раніше PL-17 помічали на винищувачах J-16. Однак у перспективі її можуть адаптувати для J-20 та майбутніх китайських бойових літаків із великими внутрішніми відсіками озброєння (J-36 та інші).

В Китаї показали нову ракету &quot;повітря-повітря&quot;: чому її вважають дуже небезпечноюВ Китаї показали нову ракету &quot;повітря-повітря&quot;: чому її вважають дуже небезпечною

Нагадаємо, раніше ми писали, що китайський винищувач-невидимка Shenyang J-35, ймовірно, вперше злетів за допомогою електромагнітної катапульти (EMALS) з борту нового авіаносця "Фуцзянь".

Також РБК-Україна писало й про те, що, згідно з даними Пентагону, Китай значно пришвидшив модернізацію своїх збройних сил і нарощує ядерний арсенал.

