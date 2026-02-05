RU

В Китае создали "убийцу Starlink": что известно о новом микроволновом оружии

Фото: спутник Starlink (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Китайские ученые разработали микроволновое оружие TPG1000Cs, которое способно выводить из строя спутники Starlink и другие объекты на низкой околоземной орбите.

Разработка Северо-Западного института ядерных технологий в Сиане в провинции Шэньси обладает мощностью 20 ГВт и способна генерировать импульсы в течение рекордной минуты.

До сих пор подобные системы могли работать непрерывно не более трех секунд, тогда как TPG1000Cs выдает до 3 000 высокоэнергетических импульсов за один сеанс. Такая наземная система способна нарушить работу спутников на низкой околоземной орбите или повредить их, в том числе спутники Starlink.

Система является достаточно компактной: ее длина составляет четыре метра, а вес - пять тонн. Такие габариты позволяют устанавливать установку на грузовиках, военных кораблях, самолетах и даже спутниках.

Отмечается, что если Китай развернет TPG1000Cs непосредственно в космосе, "его невидимые удары станут еще более смертоносными и их будет сложнее обнаружить".

 

Напомним, недавно в Китае впервые публично показали современную ракету "воздух-воздух" PL-17, которая предназначена для поражения вражеской авиации на сверхбольшой дальности.

Согласно имеющимся оценкам, дальность ее пуска может достигать около 400 километров, а максимальная скорость превышает 4900 км/ч.

РБК-Украина ранее писало, что, согласно данным Пентагона, Китай значительно ускорил модернизацию своих вооруженных сил и наращивает ядерный арсенал. По данным американских аналитиков, к 2030 году Китай может обладать по меньшей мере 1000 ядерными боеголовками.

