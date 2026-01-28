В Китае показали новую ракету "воздух-воздух": почему ее считают очень опасной
В Китае впервые публично показали современную ракету "воздух-воздух" PL-17. Она предназначена для поражения вражеской авиации на сверхбольшой дальности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Милитарный".
На Западе считают эту ракету крайне опасной. Ранее там ее условно условно называли PL-XX или PL-20. Но теперь официально известно, что это PL-17, после принятия на вооружение она получила западный индекс CH-AA-12 Auger.
PL-17 изначально рассматривалась как ракета сверхбольшой дальности, основными целями для которой являются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, воздушные командные пункты и самолеты-заправщики.
По имеющимся оценкам, дальность ее пуска может достигать около 400 километров, а максимальная скорость превышает 4900 км/ч.
Ракета оснащена твердотопливным двигателем, имеет управление вектором тяги и хвостовые рули. Для применения на максимальной дальности целеуказание, вероятно, будет поступать от внешних источников - наземных и морских радаров, самолетов ДРЛО и других воздушных платформ. В развитие последних Китай активно инвестирует.
При этом ранее PL-17 замечали на истребителях J-16. Однако в перспективе ее могут адаптировать для J-20 и будущих китайских боевых самолетов с большими внутренними отсеками вооружения (J-36 и другие).
Напомним, ранее мы писали, что китайский истребитель-невидимка Shenyang J-35, вероятно, впервые взлетел с помощью электромагнитной катапульты (EMALS) с борта нового авианосца "Фуцзянь".
Также РБК-Украина писало и о том, что, согласно данным Пентагона, Китай значительно ускорил модернизацию своих вооруженных сил и наращивает ядерный арсенал.