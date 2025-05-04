Фіцо розлютився через слова Зеленського про парад, але у Москву все одно поїде

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розгнівався через заяву президента України Володимира Зеленського про безпеку у Москві 9 травня. Але Фіцо все одно збирається на парад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на словацьке видання Sme.

Фіцо назвав загрозою слова Зеленського про те, що Україна не може відповідати за події у Москві 9 травня.

"Це велика неповага, коли хтось каже країні, яка мала найбільшу частку у перемозі над фашизмом і зазнала найбільших втрат: Святкуйте, ми можемо скинути на вас дрон. Цьому не місце в сучасній політиці", - сказав прем'єр Словаччини.

На думку Фіцо, Зеленський помиляється, якщо вважає, що його заява призведе до відмови іноземних делегацій від участі у параді у Москві. Він додав, що сам "просто їде" до Москви на святкування.

"Я збираюся висловити свою повагу та шану нації, яка відіграла вирішальну роль у перемозі над Гітлером, нації, яка найбільше постраждала", - заявив він.

За даними словацьких ЗМІ, Фіцо буде єдиним лідером ЄС, який відвідає парад в Москві 9 травня.