Фіцо розлютився через слова Зеленського про парад, але у Москву все одно поїде
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розгнівався через заяву президента України Володимира Зеленського про безпеку у Москві 9 травня. Але Фіцо все одно збирається на парад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на словацьке видання Sme.
Фіцо назвав загрозою слова Зеленського про те, що Україна не може відповідати за події у Москві 9 травня.
"Це велика неповага, коли хтось каже країні, яка мала найбільшу частку у перемозі над фашизмом і зазнала найбільших втрат: Святкуйте, ми можемо скинути на вас дрон. Цьому не місце в сучасній політиці", - сказав прем'єр Словаччини.
На думку Фіцо, Зеленський помиляється, якщо вважає, що його заява призведе до відмови іноземних делегацій від участі у параді у Москві. Він додав, що сам "просто їде" до Москви на святкування.
"Я збираюся висловити свою повагу та шану нації, яка відіграла вирішальну роль у перемозі над Гітлером, нації, яка найбільше постраждала", - заявив він.
За даними словацьких ЗМІ, Фіцо буде єдиним лідером ЄС, який відвідає парад в Москві 9 травня.
Парад у Москві 9 травня
Нагадаємо, що 9 травня у Москві пройде великий парад до "Дня перемоги". Диктатор Володимир Путін запросив на парад деяких європейських лідерів. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Александр Вучич заявляли, що візьмуть у ньому участь.
Втім, вчора, 3 травня, стало відомо, що Вучич терміново перервав візит до США через хворобу. Поки залишається незрозуміло, чи він відвідає парад.
Словацькі ЗМІ писали, що у Фіцо також є проблеми зі здоров'ям. Крім того, на параді не буде міністра оборони Індії Раджнатха Сінгха.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не несе відповідальності за події, які можуть статися в Росії 9 травня.
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