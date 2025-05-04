В Китае подтвердили, что Си Цзиньпин полетит к Путину на парад
Китайский лидер Си Цзиньпин поедет в Россию на официальные торжества по случаю завершения Второй мировой войны. Его визит продлится четыре дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Китая.
"По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом и примет участие в торжествах по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне в Москве", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что 9 мая в Москве состоится большой парад, на который Путин пригласил ряд лидеров других стран.
Также Кремль объявил якобы "перемирие" на три дня - с 8 по 10 мая. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина готова к прекращению огня, но не на российские праздники, а на 30 дней.
Парад в Москве 9 мая
Добавим, что на парад Путина собирались ехать премьер Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич. Более того, сербские военные должны были принять участие в параде.
Однако Вучич внезапно заболел. Из-за ухудшения состояния здоровья он даже прервал свой визит в США. Известно, что его уже выписали из больницы, но визит в Москву до сих пор под вопросом. Также на параде не будет главы Минобороны Индии Раджнатха Сингха.
В СМИ писали, что у словацкого премьера тоже проблемы со здоровьем. Впрочем, Фицо заявил, что поедет на парад Путина.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не несет ответственности за события, которые могут произойти 9 мая в Москве.
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