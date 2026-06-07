У Китаї оголосили про проведення морської спецоперації біля Тайваню

Оголошення операції відбулося після того, як раніше цього тижня Японія і Філіппіни оголосили "переговори щодо делімітації морських кордонів" на схід від Тайваню, що Китай вважає серйозним порушенням територіального суверенітету своєї країни, її морських прав та інтересів.

Як відомо, КНР вважає самоврядний Тайвань своєю територією, і Bloomberg пояснює, що територія, про переговори щодо якої сказали Японія і Філіппіни, - є тією, яка частково збігається з економічними зонами, на які претендує Китай.

"Мета цієї операції - повне здійснення повноважень щодо забезпечення дотримання морського адміністративного права країни, посилення можливостей глибоководного патрулювання і правоохоронної діяльності, а також контролю за рухом суден у ключових водах, забезпечення безпеки морського судноплавства і захист національних інтересів", - заявили в Міністерстві транспорту Китаю.

У рамках цієї операції були задіяні морські відомства провінцій Фуцзянь, Гуандун і Східно-Китайського моря. Це сталося після того, як 1 червня Китай направив судна берегової охорони, щоб "патрулювати правопорядок" на схід від Тайваню на знак невдоволення.

До слова, гнів Пекіна був викликаний ще раніше. Минулого місяця президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший заявив, що його країна, ймовірно, втрутиться в разі конфлікту щодо Тайваню через близькість острова. Крім того, прем'єр Японії Санае Такаїчі повідомила, що вторгнення КНР на Тайвань може виправдати відправку військ.