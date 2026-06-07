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В Китае объявили о проведении морской спецоперации возле Тайваня

00:24 07.06.2026 Вс
2 мин
Что известно о причинах спецоперации?
aimg Эдуард Ткач
Фото: лидер Китая Си Цзиньпин (Getty Images)

В субботу Китай объявил о начале проведения специальной операции, чтобы обеспечить соблюдение морского права в водах к востоку от Тайваня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg, Global Times и официальное заявлением Министерства транспорта Китая.

Объявление операции произошло после того, как ранее на этой неделе Япония и Филиппины объявили "переговоры по делимитации морских границ" к востоку от Тайваня, что Китай посчитал серьезным нарушением территориального суверенитета своей страны, ее морских прав и интересов.

Как известно, КНР считает самоуправляемый Тайвань своей территорией, и Bloomberg поясняет, что территория, о переговорах по которой сказали Япония и Филиппины - является той, которая частично совпадает с экономическими зонами, на которые претендует Китай.

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"Цель этой операции полное осуществление полномочий по обеспечению соблюдения морского административного права страны, усиление возможностей глубоководного патрулирования и правоохранительной деятельности, а также контроля за движением судов в ключевых водах, обеспечение безопасности морского судоходства и защита национальных интересов", - заявили в Министерстве транспорта Китая.

В рамках этой операции были задействованы морские ведомства провинций Фуцзянь, Гуандун и Восточно-Китайского моря. Это произошло после того, как 1 июня Китай направил суда береговой охраны, чтобы "патрулировать правопорядок" к востоку от Тайваня в знак недовольства.

К слову, гнев Пекина был вызван еще раньше. В прошлом месяце президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что его страна, вероятно, вмешается в случае конфликта по Тайваню из-за близости острова. Кроме того, премьер Японии Санаэ Такаичи сообщила, что вторжение КНР на Тайвань может оправдать отправку войск.

Напряжение вокруг Тайваня

Напомним, 26 мая Тайвань направил корабли и истребители для наблюдения на тот момент уже вторым за неделю боевым патрулированием Китая вблизи острова.

К слову, по данным Axios, советники президента США Дональда Трампа выпадают опасения по поводу планов Китая. Они считают, что КНР может попытаться осуществить военное вторжение на Тайвань в течение ближайших 5 лет.

Также стоит отметить, что США время от времени поставляли Тайваню оружие, однако после встречи Дональда Трампа с главой КНР Си Цзиньпином этот вопрос подвис. Причем Трамп после беседы сказал, что не поддерживает провозглашение независимости Тайваня.

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