У Китаї офіційно підтвердили зустріч Сі Цзіньпіна, Путіна і Трампа в Шеньчжені

19 листопада в Шеньчжені відбудеться зустріч лідерів Китаю, Росії та США. Офіційно про неї оголосили в Міністерстві закордонних справ Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС Китаю.
За повідомленням китайського МЗС, голова КНР Сі Цзіньпін проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом. Вона відбудеться 19 листопада в Шеньчжені, де саме проходитиме саміт АТЕС.
Тем зустрічі в Пекіні не назвали.
За даними The Wall Street Journal, тристоронню зустріч Путін запропонував Трампу ще під час телефонної розмови 9 жовтня. Кремль, за даними видання, хоче використати її, щоб обговорити завершення війни в Україні на вигідних для Москви умовах і без участі Зеленського та європейських лідерів.
Джерело WSJ стверджувало, що сам Путін бачить такий формат як нову Ялтинську конференцію.
У Києві тоді назвали такий формат неприйнятним. Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що запрошення Путіна на таку зустріч лише підживить його апетити.
Підготовка до зустрічі тривала кілька тижнів. Трамп анонсував візит до Китаю і не виключав тристоронньої зустрічі, а в МЗС КНР повідомляли, що команди Пекіна та Вашингтона розпочали підготовку. Водночас, за даними WSJ, між США та Китаєм виникли розбіжності щодо формату зустрічі.
Не визначеним залишався і порядок денний. Як писала South China Morning Post, головною темою можуть стати ризики штучного інтелекту для ядерної зброї, а війна в Україні може відійти на другий план.