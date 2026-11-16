RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине

В Китае официально подтвердили встречу Си Цзиньпина, Путина и Трампа в Шэньчжэне

06:08 16.11.2026 Пн
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: лидер КНР Си Цзиньпин (Getty Images)

19 ноября в Шэньчжэне состоится встреча лидеров Китая, России и США. Официально о нем объявили в Министерстве иностранных дел Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря МИД Китая.

По сообщению китайского МИД, глава КНР Си Цзиньпин проведет встречу с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Она состоится 19 ноября в Шэньчжэне, где будет проходить саммит АТЭС.

Темы встречи в Пекине не назвали.

По данным The Wall Street Journal, трехстороннюю встречу Путин предложил Трампу еще во время телефонного разговора 9 октября. Кремль, по данным издания, хочет использовать ее, чтобы обсудить завершение войны в Украине на выгодных для Москвы условиях и без участия Зеленского и европейских лидеров.

Источник WSJ утверждал, что сам Путин видит такой формат, как новую Ялтинскую конференцию.

В Киеве тогда назвали такой формат неприемлемым. Глава МИД Андрей Сибига заявил, что приглашение Путина на такую встречу только подпитает его аппетиты.

Подготовка к встрече длилась несколько недель. Трамп анонсировал визит в Китай и не исключал трехстороннюю встречу, а в МИД КНР сообщали, что команды Пекина и Вашингтона начали подготовку. В то же время, по данным WSJ, между США и Китаем возникли разногласия по формату встречи.

Не определенной оставалась и повестка дня. Как писала South China Morning Post, главной темой могут стать риски искусственного интеллекта для ядерного оружия, а война в Украине может отойти на второй план.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КитайСоединенные Штаты АмерикиРоссийская ФедерацияВладимир Путин