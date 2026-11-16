В Китае официально подтвердили встречу Си Цзиньпина, Путина и Трампа в Шэньчжэне

По сообщению китайского МИД, глава КНР Си Цзиньпин проведет встречу с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Она состоится 19 ноября в Шэньчжэне, где будет проходить саммит АТЭС.

Темы встречи в Пекине не назвали.

По данным The Wall Street Journal, трехстороннюю встречу Путин предложил Трампу еще во время телефонного разговора 9 октября. Кремль, по данным издания, хочет использовать ее, чтобы обсудить завершение войны в Украине на выгодных для Москвы условиях и без участия Зеленского и европейских лидеров.

Источник WSJ утверждал, что сам Путин видит такой формат, как новую Ялтинскую конференцию.

В Киеве тогда назвали такой формат неприемлемым. Глава МИД Андрей Сибига заявил, что приглашение Путина на такую встречу только подпитает его аппетиты.