У Китаї негативно відреагували на плани РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі

У Міністерстві закордонних справ Китаю прокоментували намір Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Пекін заявив, що ядерна війна не повинна бути розв'язана ні за яких обставин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці МЗС Китаю Мао Нін, яку цитує видання Sohu.
"П'ятого січня минулого року лідери держав, які мають ядерну зброю, виступили зі спільною заявою, в якій говорилося, що неможливо виграти або вести ядерну війну. У заяві наголошувалося, що слід уникати воєн між державами, які мають ядерну зброю, і знижувати стратегічні ризики", - сказала вона.
Представниця китайського МЗС наголосила, що за нинішніх обставин "усі сторони мають зосередити зусилля на дипломатичному врегулюванні української кризи" та "спільно сприяти розрядці ситуації".
Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Нібито про це в нього просив самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко.
Зазначимо, що світові лідери вже відреагували на ініціативу диктатора. В ЄС заявили, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.
Натомість в США стверджують, що наразі не бачать ознак переміщення Росією ядерної зброї до Білорусі.
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