У Китаї негативно відреагували на плани РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі

"П'ятого січня минулого року лідери держав, які мають ядерну зброю, виступили зі спільною заявою, в якій говорилося, що неможливо виграти або вести ядерну війну. У заяві наголошувалося, що слід уникати воєн між державами, які мають ядерну зброю, і знижувати стратегічні ризики", - сказала вона.

Представниця китайського МЗС наголосила, що за нинішніх обставин "усі сторони мають зосередити зусилля на дипломатичному врегулюванні української кризи" та "спільно сприяти розрядці ситуації".

Росія хоче розмістити в Білорусі ядерну зброю

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Нібито про це в нього просив самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко.

Зазначимо, що світові лідери вже відреагували на ініціативу диктатора. В ЄС заявили, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.

Натомість в США стверджують, що наразі не бачать ознак переміщення Росією ядерної зброї до Білорусі.

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