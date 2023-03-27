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В Китае отрицательно отреагировали на планы РФ разместить ядерное оружие в Беларуси

Фото: спикера МИД Китая Мао Нин (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве иностранных дел Китая прокомментировали намерение России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Пекин заявил, что ядерная война не должна быть развязана ни при каких обстоятельствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Китая Мао Нин, которую цитирует издание Sohu.

"Пятого января прошлого года лидеры государств, имеющих ядерное оружие, выступили с общим заявлением, в котором говорилось, что невозможно выиграть или вести ядерную войну. В заявлении отмечалось, что следует избегать войн между государствами, имеющими ядерное оружие, и снижать стратегические риски", - сказала она.

Представитель китайского МИД подчеркнула, что при нынешних обстоятельствах "все стороны должны сосредоточить усилия на дипломатическом урегулировании украинского кризиса" и "совместно способствовать разрядке ситуации".

Россия хочет разместить в Беларуси ядерное оружие

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Якобы об этом у него просил самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко.

Отметим, что мировые лидеры уже отреагировали на инициативу диктатора. В ЕС заявили, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.

В США же утверждают, что пока не видят признаков перемещения Россией ядерного оружия в Беларусь.

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