У Китаї готові зіграти "конструктивну роль" у завершенні війни в Україні

Глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що КНР і США сподіваються на якнайшвидше завершення війни в Україні. Обидві сторони готові зіграти "конструктивну роль" у цьому питанні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Сіньхуа.
"Що стосується української кризи, то і Китай, і Сполучені Штати сподіваються на якнайшвидше врегулювання конфлікту і доклали значних зусиль для просування мирних переговорів, кожен по-своєму", - сказав Ван Ї.
Він зазначив, що складні питання не мають простих рішень, тому мирні переговори не можуть привести до якогось рішення відразу. Водночас обидві країни готові допомогти.
"І Китай, і Сполучені Штати готові підтримувати діалог і відігравати конструктивну роль у політичному розв'язанні конфлікту", - резюмував Ван Ї.
Зазначимо, що цю заяву міністр закордонних справ КНР зробив після того, як 14 травня між главою Китаю Сі Цзіньпіном і президентом США Дональдом Трампом відбулася зустріч у Пекіні.
Нагадаємо, що Дональд Трамп днями теж підтвердив, що обговорював Сі Цзіньпіном питання війни в Україні. Він підкреслив, що обидві сторони хочуть побачити врегулювання конфлікту і зацікавлені в пошуку шляхів для досягнення цієї мети.
Буквально на початку травня в МЗС Китаю теж говорили, що їхня країна підтримує всі зусилля, які спрямовані на припинення бойових дій і створення умови для "політичного врегулювання ситуації".
До слова, вчора керівник ОП Кирило Буданов заявив, що переконаний у тому, що мирний процес між Україною та Росією врешті-решт призведе до завершення війни.