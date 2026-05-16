UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Китаї готові зіграти "конструктивну роль" у завершенні війни в Україні

16:30 16.05.2026 Сб
2 хв
У якому контексті Китай і США готові допомагати домогтися миру в Україні?
aimg Едуард Ткач
Фото: Ван І (Getty Images)

Глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що КНР і США сподіваються на якнайшвидше завершення війни в Україні. Обидві сторони готові зіграти "конструктивну роль" у цьому питанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Сіньхуа.

Читайте також: Шойгу висунув умови для настання миру в Україні

"Що стосується української кризи, то і Китай, і Сполучені Штати сподіваються на якнайшвидше врегулювання конфлікту і доклали значних зусиль для просування мирних переговорів, кожен по-своєму", - сказав Ван Ї.

Він зазначив, що складні питання не мають простих рішень, тому мирні переговори не можуть привести до якогось рішення відразу. Водночас обидві країни готові допомогти.

"І Китай, і Сполучені Штати готові підтримувати діалог і відігравати конструктивну роль у політичному розв'язанні конфлікту", - резюмував Ван Ї.

Зазначимо, що цю заяву міністр закордонних справ КНР зробив після того, як 14 травня між главою Китаю Сі Цзіньпіном і президентом США Дональдом Трампом відбулася зустріч у Пекіні.

Завершення війни в Україні

Нагадаємо, що Дональд Трамп днями теж підтвердив, що обговорював Сі Цзіньпіном питання війни в Україні. Він підкреслив, що обидві сторони хочуть побачити врегулювання конфлікту і зацікавлені в пошуку шляхів для досягнення цієї мети.

Буквально на початку травня в МЗС Китаю теж говорили, що їхня країна підтримує всі зусилля, які спрямовані на припинення бойових дій і створення умови для "політичного врегулювання ситуації".

До слова, вчора керівник ОП Кирило Буданов заявив, що переконаний у тому, що мирний процес між Україною та Росією врешті-решт призведе до завершення війни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КитайВійна в Україні