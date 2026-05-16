У Китаї готові зіграти "конструктивну роль" у завершенні війни в Україні

"Що стосується української кризи, то і Китай, і Сполучені Штати сподіваються на якнайшвидше врегулювання конфлікту і доклали значних зусиль для просування мирних переговорів, кожен по-своєму", - сказав Ван Ї.

Він зазначив, що складні питання не мають простих рішень, тому мирні переговори не можуть привести до якогось рішення відразу. Водночас обидві країни готові допомогти.

"І Китай, і Сполучені Штати готові підтримувати діалог і відігравати конструктивну роль у політичному розв'язанні конфлікту", - резюмував Ван Ї.

Зазначимо, що цю заяву міністр закордонних справ КНР зробив після того, як 14 травня між главою Китаю Сі Цзіньпіном і президентом США Дональдом Трампом відбулася зустріч у Пекіні.