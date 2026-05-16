В Китае готовы сыграть "конструктивную роль" в завершении войны в Украине

Глава МИД Китая Ван И заявил, что КНР и США надеются на скорейшее завершение войны в Украине. Обе стороны готовы сыграть "конструктивную роль" в этом вопросе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Синьхуа.
"Что касается украинского кризиса, то и Китай, и Соединенные Штаты надеются на скорейшее урегулирование конфликта и предприняли значительные усилия для продвижения мирных переговоров, каждый по-своему", - сказал Ван И.
Он отметил, что сложные вопросы не имеют простых решений, поэтому мирные переговоры не могут привести к какому-то решению в одночасье. В то же время, обе страны готовы помочь.
"И Китай, и Соединенные Штаты готовы поддерживать диалог и играть конструктивную роль в политическом разрешении конфликта", - резюмировал Ван И.
Отметим, что это заявления министр иностранных дел КНР сделал после того, как 14 мая между главой Китая Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом прошла встреча в Пекине.
Напомним, что Дональд Трамп на днях тоже подтвердил, что обсуждал Си Цзиньпином вопрос войны в Украине. Он подчеркнул, что обе стороны хотят увидеть урегулирование конфликта и заинтересованы в поиске путей для достижения этой цели.
Буквально в начале мая в МИД Китая тоже говорили, что их страна поддерживает все усилия, которые направлены на прекращение боевых действий и создание условия для "политического урегулирования ситуации".
К слову, вчера руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, он убежден в том, что мирный процесс между Украиной и Россией в конце концов приведет к завершению войны.