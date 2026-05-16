В Китае готовы сыграть "конструктивную роль" в завершении войны в Украине

"Что касается украинского кризиса, то и Китай, и Соединенные Штаты надеются на скорейшее урегулирование конфликта и предприняли значительные усилия для продвижения мирных переговоров, каждый по-своему", - сказал Ван И.

Он отметил, что сложные вопросы не имеют простых решений, поэтому мирные переговоры не могут привести к какому-то решению в одночасье. В то же время, обе страны готовы помочь.

"И Китай, и Соединенные Штаты готовы поддерживать диалог и играть конструктивную роль в политическом разрешении конфликта", - резюмировал Ван И.

Отметим, что это заявления министр иностранных дел КНР сделал после того, как 14 мая между главой Китая Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом прошла встреча в Пекине.