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Китай звинуватив США у провокуванні тертя через підтримку Тайваню і Філіппін

Фото: міністр оборони Китаю Донг Цзюнь (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

Китай визнав важливість нещодавно відновлених військових комунікацій зі США в умовах ескалації напруженості в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, але звинуватив Вашингтон у провокуванні непорозумінь через підтримку Тайваню і Філіппін.

Про це заявив міністр оборони Китаю Донг Цзюнь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press (AP).

"Ми не дозволимо нікому принести геополітичні конфлікти або будь-яку війну, гарячу чи холодну, в наш регіон. Ми не дозволимо жодній країні або жодній силі створити конфлікт і хаос у нашому регіоні", - сказав він на оборонному форумі Шангрі-Ла в Сінгапурі.

Донг також звинуватив Філіппіни у тому, що вони навмисно провокують Китай, "підбадьорені зовнішніми силами".

"Китай визнав велику стриманість перед обличчям таких порушень і провокацій. Але є межа нашій стриманості", - сказав він.

Донг зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном в кулуарах Сінгапурського форуму. Це стало першими особистими переговорами між високопоставленими китайськими та американськими оборонними чиновниками з часу розриву контактів між військовими двох країн у 2022 році після того, як тодішній спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань, що розлютило Пекін.

Напруженість в Азіатському регіоні

Пекін дедалі наполегливіше заявляє про свої претензії практично на все Південно-Китайське море, як ключовий глобальний судноплавний маршрут.

Зокрема, відносини Китаю та Філіппін за останні роки погіршилися через політику президента Фердинанда Маркоса-молодшого, який після обрання у 2022 році обрав курс на зближення зі США.

Це призвело до зростання кількості конфліктів, особливо з Філіппінами, чиї кораблі раніше були протаранені китайськими суднами та обстріляні з водометів.

Після того, як минулого року в Південно-Китайському морі спалахнули територіальні бойові дії з Китаєм, адміністрація Маркоса-молодшого зробила кроки до створення нових безпекових альянсів із низкою азійських і західних країн та дозволила збільшити військову присутність США на більшій кількості філіппінських баз.

Також Китай продовжує заявляти претензії контролю над Тайванем. Зокрема, на форумі у Сингапурі Дзюнь заявив, що всім, хто підтримує незалежність Тайваню, загрожує самознищення.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що попри ескалацію напруженості в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, війна з Китаєм "не є ані близькою, ані неминучою".

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Китай