Китай обвинил США в провоцировании трений из-за поддержки Тайваня и Филиппин

Китай признал важность недавно восстановленных военных коммуникаций с США в условиях эскалации напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но обвинил Вашингтон в провоцировании трений из-за поддержки Тайваня и Филиппин.
Об этом заявил министр обороны Китая Донг Цзюнь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press (AP).
"Мы не позволим никому принести геополитические конфликты или любую войну, горячую или холодную, в наш регион. Мы не позволим ни одной стране или ни одной силе создать конфликт и хаос в нашем регионе", - сказал он на оборонном форуме Шангри-Ла в Сингапуре.
Донг также обвинил Филиппины в том, что они намеренно провоцируют Китай, "ободренные внешними силами".
"Китай признал большую сдержанность перед лицом таких нарушений и провокаций. Но есть предел нашей сдержанности", - сказал он.
Донг встретился с министром обороны США Ллойдом Остином в кулуарах Сингапурского форума. Это стало первыми личными переговорами между высокопоставленными китайскими и американскими оборонными чиновниками со времени разрыва контактов между военными двух стран в 2022 году после того, как тогдашний спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, что разозлило Пекин.
Пекин все настойчивее заявляет о своих претензиях практически на все Южно-Китайское море, как ключевой глобальный судоходный маршрут.
В частности, отношения Китая и Филиппин за последние годы ухудшились из-за политики президента Фердинанда Маркоса-младшего, который после избрания в 2022 году выбрал курс на сближение с США.
Это привело к росту количества конфликтов, особенно с Филиппинами, чьи корабли ранее были протаранены китайскими судами и обстреляны из водометов.
После того, как в прошлом году в Южно-Китайском море вспыхнули территориальные боевые действия с Китаем, администрация Маркоса-младшего предприняла шаги к созданию новых альянсов по безопасности с рядом азиатских и западных стран и позволила увеличить военное присутствие США на большем количестве филиппинских баз.
Также Китай продолжает заявлять претензии контроля над Тайванем. В частности, на форуме в Сингапуре Дзюнь заявил, что всем, кто поддерживает независимость Тайваня, грозит самоуничтожение.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что несмотря на эскалацию напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, война с Китаем "не является ни близкой, ни неизбежной".
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