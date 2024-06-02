Війна з Китаєм не є ані близькою, ані неминучою, - глава Пентагону

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки (США) Ллойд Остін заявив, що попри стрімку ескалацію напруженості в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, війна з Китаєм "не є ані близькою, ані неминучою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Глава Пентагону на оборонному форумі Шангрі-Ла в Сінгапурі в цьому контексті наголосив на важливості відновлення діалогу з китайським колегою для уникнення "прорахунків та непорозуміння".

Коментарі Остіна були зроблені на наступний день після того, як він понад годину зустрічався в кулуарах з главою Міноборони Китаю Донг Джуном.

Розкривати деталі розмови очільник Пентагону не став, аде відзначив важливість самої бесіди.

"Поки ми розмовляємо, ми можемо визначити ті проблеми, які викликають занепокоєння, і ми хочемо переконатися, що ми розмістили "огорожі", щоб гарантувати відсутність неправильного сприйняття та прорахунків … які можуть вийти з-під контролю. Ви можете робити такі речі, лише якщо говорите", - сказав Остін.

Реагуючи на висловлювання президента Філіппін Фердинанда Маркоса-молодшого напередодні щодо конфліктних ситуацій із Китаєм на тлі претензій Пекіна в Південно-Китайському морі, він підтвердив, що зобов'язання США щодо Філіппін як партнера за договором є "залізними".

"Є багато речей, які можуть статися в морі або в повітрі, ми це розуміємо. Але наша мета - переконатися, що ми не дозволяємо речам вийти з-під контролю без потреби", - зауважив Остін.

Він також сказав, що багато з цих питань найкраще вирішувати шляхом переговорів, але також запевнив, що Вашингтон продовжуватиме забезпечувати захист прав націй у регіоні та збереження ними доступу до своїх виключних економічних зон.

"Війна чи боротьба з Китаєм, на мій погляд, не є ані близькими, ані неминучими. Лідерам держав-держав потрібно продовжувати працювати разом, щоб переконатися, що ми робимо речі, щоб зменшити можливості для прорахунків і непорозумінь", - сказав американський міністр.

Глава Пентагону також відповів за заяви Пекіна щодо війни РФ проти України, про які китайські офіційні особи кажуть як про "українську кризу", прямо не засуджуючи агресію Москви. Так, Остін наголосив, що така "криза, очевидно, була спричинена тим, що Путін прийняв рішення незаконно вторгнутися до свого сусіда".

Загострення між США і Китаєм

Зазначимо, що останні кілька років фіксується загострення відносин між цими країнами. Опосередкована підтримка Пекіном Москви на тлі війни РФ проти України також посилила таке загострення.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден планує запровадити нові мита на окремі види товарів з Китаю. Також Вашингтон має намір обмежити Пекіну доступ до окремих моделей штучного інтелекту.

Нагадаємо також, що нещодавно Держдеп США звинуватив Китай у "військових провокаціях" через проведення масштабних військових навчань у Південнокитайському морі навколо острова Тайвань.