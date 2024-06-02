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Китай пригрозив силою "розгромити" незалежність Тайваню

Сінгапур, Неділя 02 червня 2024 13:46
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Китай пригрозив силою "розгромити" незалежність Тайваню Фото: міністр оборони Китаю Дон Цзюнь (x.com/IISS_org)
Автор: Наталія Юрченко

Китай знову вдався до залякувань щодо Тайваню. Пекін пообіцяв силою "розгромити" незалежність острова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Китаю Дон Цзюня, якого цитує DW.

Відповідну заяву глава Міноборони Китаю зробив на конференції з питань безпеки "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі. За його словами, Пекін нібито налаштований на "мирне возз’єднання", але "сили незалежності" Тайваню перешкоджають цьому.

Він сказав, що армія Китаю діятиме "рішуче", щоб запобігти незалежності Тайваню. Також він звинуватив владу Тайваню у нібито руйнування китайської єдності.

"Ці сепаратисти нещодавно зробили фанатичні заяви, які демонструють їхню зраду китайської нації та своїх предків. Вони будуть прибиті до стовпа ганьби в історії", - сказав китайський міністр.

Крім того, Цзюнь заявив, що тим, хто підтримує незалежність Тайваню, загрожує самознищення.

Реакція Тайваню

Рада Тайваню, яка відповідає за політику острова щодо Китаю, заявила, що засуджує "провокаційні та ірраціональні" коментарі китайського міністра.

"Це об'єктивний факт, що дві сторони Тайванської протоки не підпорядковуються одна одній, і це також статус-кво в протоці", - йдеться у повідомленні.

Конфлікт між Тайванем та Китаєм

Варто зазначити, що Тайвань вважає себе окремою державою, але Китай своєю чергою називає острів частиною своїх територій. Пекін називає владу Тайваню сепаратистами та залякую війною.

США надають Тайваню допомогу, зокрема, і військову. Тому на тлі цього між США та Китаєм теж загострюється конфлікт.

Нещодавно Китай провів масштабні військові навчання біля Тайваню з імітаціями атаки. Більше про те, навіщо Пекіну такі навчання та чи можливе вторгнення - у матеріалі РБК-Україна.

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