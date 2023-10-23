Філіппіни звинувачують Китай у зіткненні з їхніми суднами у Південно-Китайському морі

Фліппіни заявили, що китайські судна здійснили небезпечні маневри, що призвело до зіткнення з двома їхніми кораблями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Інцидент стався в Південно-Китайському морі. За словами офіційних осіб Філіппін, їхнє судно постачання рухалось до військової бази в Другій мілині Томаса, коли йому було заблоковано шлях китайським судном берегової охорони, після чого відбулось зіткнення. Ще один китайський катер врізався в патрульний корабель Філіппін, який супроводжував судно постачання.

Повідомлень про постраждалих внаслідок інциденту не надходило, але Філіппіни назвали дії Китаю "небезпечними, безвідповідальними та незаконними" та заявили, що життя членів екіпажу опинилися під загрозою.

Адміністрація безпеки на морі Китаю тим часом заявила, що Філіппіни несуть повну відповідальність за інцидент і що судно постачання навмисно перетнуло шлях китайського судна берегової охорони, що нібито призвело до контакту з його носом.

Китай та Філіппіни

Останнім часом відносини Філіппін та Китаю є напруженими через політику президента Фердинанда Маркоса-молодшого, який обрав курс на зближення з США.

Так, на початку року Японія, США та Філіппіни вирішили посилити оборонне співробітництво на фоні можливого військового вторгнення Китаю на Тайвань. Пізніше вони разом з Австралією провели спільні морські навчання.

А в березні США та Філіппіни провели спільні військові навчання, на яких відпрацювали захист від потенційної агресії в бік архіпелагу.

Крім цього, Китай має претензії на все Південно-Китайське море, тоді як за міжнародним правом, воно розподілене між кількома державами. Так, в кінці вересня Китай встановив "плаваючий бар'єр" неподалік Філіппін, чим завадив їхнім рибацьким човнам виходити в море і працювати.

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