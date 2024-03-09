Філіппіни змінили оборонну стратегію на тлі конфлікту з Китаєм

Міністр оборони Філіппін Джільберто Теодоро наказав військовим застосовувати нову стратегію захисту території та економічних інтересів країни після останнього зіткнення з китайськими кораблями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Ми розвиваємо нашу здатність захищати й охороняти всю нашу територію і виключну економічну зону, щоб гарантувати, що наш народ і всі майбутні покоління філіппінців зможуть вільно пожинати та користуватися багатствами природних ресурсів, які по праву належать нам", - сказав Теодоро.

Що передувало

На початку цього тижня четверо філіппінських військовослужбовців були поранені після того, як два китайські кораблі берегової охорони застосували водомети проти судна, зафрахтованого філіппінськими військовими для операції з поповнення запасів.

В Манілі заявили, що філіппінський і китайський кораблі зіткнулися, коли китайські судна здійснили "небезпечні блокуючі маневри".

Філіппіни й Китай протестують проти торгівлі після чергового зіткнення кораблів.

Нова стратегія Філіппін

За даними видання, комплексна концепція оборони архіпелагу, представлена міністром оборони в січні, є частиною зусиль з модернізації військового потенціалу країн Південно-Східної Азії та координації зусиль уряду, спрямованих на надання громадянам і компаніям Філіппін та уповноваженим урядом особам можливості безперешкодної розвідки природних ресурсів в межах ВЕЗ.

У заяві Офісу зв'язку президента Філіппін Фердинанда Маркоса, заявили, що ця стратегія була прийнята адміністрацією президента в рамках її загальнодержавного підходу до вирішення морської суперечки з Китаєм.

"Це стратегічна дія, яка не потребує постійних директив для її здійснення", - сказав Теодоро.

Нагадаємо, ми писали, що адміністрація американського президента Джо Байдена планує виділити більш як 7 мільярдів доларів на фінансування трьох тихоокеанських острівних держав, з якими Сполучені Штати підтримують економічні та оборонні зв'язки.

Цим рішенням США хочуть зменшити вплив Китаю в регіоні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Китай активізував військові дії проти Тайваню в "сірій зоні", насичуючи райони навколо острова повітряними кулями, безпілотниками та цивільними суднами.

Таким чином Пекін намагається виснажити противника напередодні потенційної відкритої війни.

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