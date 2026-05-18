Китай обязался ежегодно закупать у США сельскохозяйственную продукцию на 17 млрд долларов

В Белом доме заявили, что Китай обязался закупить у США сельскохозяйственную продукцию на сумму 17 млрд долларов в течение 2026, 2027 и 2028 годов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Согласно заявлению, цифра в 17 млрд долларов не включает обязательства Китая по закупке сои, о чем было договорено 2025 года.

Также сказано, что Китай будет сотрудничать с регулирующими органами США для отмены приостановки работы американских предприятий по переработке говядины и возобновления импорта птицы из штатов США, которые признаны свободными от птичьего гриппа.

Глава МИД КНР Ван И на прошлой неделе говорил, что эти советы рассмотрят вопрос доступа сельскохозяйственной продукции на рынок и расширять торговлю "в рамках взаимного снижения".

Reuters пишет, что после прошлогодних взаимных пошлин, которые резко сократили торговлю, экспорт сельскохозяйственной продукции США в Китай заметно сократился.

По данным Министерства сельского хозяйства США, в 2025 году экспорт упал на 65,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,4 млрд долларов.

Также агентство отмечает, что с момента первого срока Трампа, Китай редко сократил свою зависимость американский сельскохозяйственной продукции, закупая у США примерно 20% соевых долгов в 2024 году, по сравнению с 41% в 2016 году.