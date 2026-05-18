ua en ru
Пн, 18 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Китай обязался ежегодно закупать у США сельскохозяйственную продукцию на 17 млрд долларов

05:00 18.05.2026 Пн
2 мин
Что известно о договоренности США и Китая?
aimg Эдуард Ткач
Китай обязался ежегодно закупать у США сельскохозяйственную продукцию на 17 млрд долларов Фото: Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Белом доме заявили, что Китай обязался закупить у США сельскохозяйственную продукцию на сумму 17 млрд долларов в течение 2026, 2027 и 2028 годов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Си Цзиньпин осенью посетит США по приглашению Трампа

Согласно заявлению, цифра в 17 млрд долларов не включает обязательства Китая по закупке сои, о чем было договорено 2025 года.

Также сказано, что Китай будет сотрудничать с регулирующими органами США для отмены приостановки работы американских предприятий по переработке говядины и возобновления импорта птицы из штатов США, которые признаны свободными от птичьего гриппа.

Глава МИД КНР Ван И на прошлой неделе говорил, что эти советы рассмотрят вопрос доступа сельскохозяйственной продукции на рынок и расширять торговлю "в рамках взаимного снижения".

Что еще важно знать

Reuters пишет, что после прошлогодних взаимных пошлин, которые резко сократили торговлю, экспорт сельскохозяйственной продукции США в Китай заметно сократился.

По данным Министерства сельского хозяйства США, в 2025 году экспорт упал на 65,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,4 млрд долларов.

Также агентство отмечает, что с момента первого срока Трампа, Китай редко сократил свою зависимость американский сельскохозяйственной продукции, закупая у США примерно 20% соевых долгов в 2024 году, по сравнению с 41% в 2016 году.

Визит Трампа в Китай

Напомним, что 14 мая президент США Дональд Трамп встретился с главой Китая Си Цзиньпином. После этой встречи стороны договорились о взаимном снижении пошлин.

Также после этой встречи в МИД КНР сообщил, что Китай, и США - надеются на скорейшее завершение войны в Украине, и обе страны готовы сыграть "ключевую роль" в этом вопросе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Китай
Новости
30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
Аналитика
Забронированные предприятия генерируют 60% налогов: интервью с Алексеем Соболевым
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Забронированные предприятия генерируют 60% налогов: интервью с Алексеем Соболевым