Сі Цзіньпін восени відвідає США на запрошення Трампа

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прийняв запрошення Дональда Трампа та здійснить офіційний візит до США вже цієї осені.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І державним ЗМІ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Підсумки переговорів та економічні рішення

Як повідомило видання, глава китайського МЗС назвав нещодавній двосторонній саміт "історичною зустріччю", під час якої лідери обох держав провели глибокі переговори.

"Це була важлива зустріч, на якій глави двох держав провели глибоке спілкування та досягли суттєвих результатів", - наголосив Ван І.

Він окремо відзначив прогрес у торговельно-економічній сфері.

За його словами, сторони досягли збалансованих результатів, зокрема щодо доступу на ринки сільськогосподарської продукції та розширення торгівлі в умовах взаємного зниження тарифів.

Крім того, Вашингтон та Пекін домовилися створити спеціальні торговельну та інвестиційну ради.

Позиція щодо Ірану та України

Під час переговорів сторони також порушили гострі питання міжнародної безпеки.

Стосовно ситуації навколо Ірану, Пекін закликав сторони вирішувати суперечки, зокрема ядерне питання, через діалог та виступив за швидке відкриття Ормузької протоки після припинення вогню.

Торкнулися лідери і війни в Україні. Китайська сторона, яка зберігає тісні відносини з РФ, висловила сподівання на швидке завершення конфлікту.

"Китай і США готові продовжувати підтримувати комунікацію та відігравати конструктивну роль у сприянні політичному врегулюванню кризи", - заявив керівник китайського зовнішньополітичного відомства.