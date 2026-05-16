ua en ru
Сб, 16 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Китаї готові зіграти "конструктивну роль" у завершенні війни в Україні

16:30 16.05.2026 Сб
2 хв
У якому контексті Китай і США готові допомагати домогтися миру в Україні?
aimg Едуард Ткач
У Китаї готові зіграти "конструктивну роль" у завершенні війни в Україні Фото: Ван І (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що КНР і США сподіваються на якнайшвидше завершення війни в Україні. Обидві сторони готові зіграти "конструктивну роль" у цьому питанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Сіньхуа.

Читайте також: Шойгу висунув умови для настання миру в Україні

"Що стосується української кризи, то і Китай, і Сполучені Штати сподіваються на якнайшвидше врегулювання конфлікту і доклали значних зусиль для просування мирних переговорів, кожен по-своєму", - сказав Ван Ї.

Він зазначив, що складні питання не мають простих рішень, тому мирні переговори не можуть привести до якогось рішення відразу. Водночас обидві країни готові допомогти.

"І Китай, і Сполучені Штати готові підтримувати діалог і відігравати конструктивну роль у політичному розв'язанні конфлікту", - резюмував Ван Ї.

Зазначимо, що цю заяву міністр закордонних справ КНР зробив після того, як 14 травня між главою Китаю Сі Цзіньпіном і президентом США Дональдом Трампом відбулася зустріч у Пекіні.

Завершення війни в Україні

Нагадаємо, що Дональд Трамп днями теж підтвердив, що обговорював Сі Цзіньпіном питання війни в Україні. Він підкреслив, що обидві сторони хочуть побачити врегулювання конфлікту і зацікавлені в пошуку шляхів для досягнення цієї мети.

Буквально на початку травня в МЗС Китаю теж говорили, що їхня країна підтримує всі зусилля, які спрямовані на припинення бойових дій і створення умови для "політичного врегулювання ситуації".

До слова, вчора керівник ОП Кирило Буданов заявив, що переконаний у тому, що мирний процес між Україною та Росією врешті-решт призведе до завершення війни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Китай Війна в Україні
Новини
В Україну повернули ще понад 500 тіл загиблих
В Україну повернули ще понад 500 тіл загиблих
Аналітика
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату